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Voditeljka Jovana Jeremić ne krije koliko je srećna u ljubavi sa partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom, a kako ističe, zadovoljna je i ispunjena na svim životnim poljima.

Tom prilikom osvrnula se i na tužbu koju joj je uputio partner Mine Kostić, Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, te otkrila detalje o ovom slučaju.

- Svi znaju da sam srećna, ali ne prikazujem toliko, jednu trećinu života prikazujem na Instagramu. Bitno je da ljudi znaju, ja sam mega zvezda i kad si mega zvezda, ti moraš da podeliš sa svojom publikom s kim si, koga voliš i tako neke elementarne stvari, ko je moj suprug, a sve drugo ne. Kada gledam čime ljudi privlače pažnju sve u medijima i onda poželim da to više, da to ništa ne prikazujem, jer gledam koliko se pažnje daje nekim ljudima koji uopšte to ne zaslužuju, nemaju elementaran osnovni temelj da budu u javnom životu i da tu negde moje kolege to i dozvoljavaju, pa onda se ja povučem prosto. Zato je toliko intrigiram. Ljudi koji su velike zvezde, oni se ne trude da budu zvezde. Ja nemam nijednu aferu, niti ću imati. Nemam p**no snimak, fotografije, nisam kupila diplome, nisam nikad varala muža, nijednog svog partnera.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jovana je otkrila i kako partner doživljava njena pojavljivanja u javnosti, kaže:

- On to obožava. On se u to i zaljubio. Miloš obožava žene koje su egocentrične i voli žene koje su svoje, uspešne, voli žene koje su u svom životu ostvarile velike stvari. Miloš je oženio najjaču ženu. To ne može svako. To što je on uradio, to nije uradio niko. Ja stvarno nemam konkurenciju ni u prošlosti ni u sadašnjosti. Ja ne vidim nikoga ko je kompletna ličnost kao što sam ja. I to nije moje samopouzdanje, Jovane Jeremić, kako kažu „Dnevna doza samopouzdanja”. Ja sam jedan kompletan paket. Hiperintelektualac, žena šoumen. Što bi naš narod rekao i grešnica i svetica u isto vreme, i dobrica i veštica u isto vreme, žena koja može ti odigrati striptiz bez problema. Majka me rodila za sve.

Na pitanje, da li ona daje Milošu savete, ili ipak on njoj, kaže:

- Ne volim da dajem savete iz razloga, jer ne volim da mene savetuju. Radim isključivo ono što ja mislim da treba. Ali Miloš i ja sarađujemo, mi se dogovaramo. Nema tu ko kome da daje savete. Kod nas je dogovor, mi mnogo razgovaramo i mi ništa u životu ne radimo da se prethodno među sobom ne dogovorimo. I to se kod nas zna. Jednostrano odlučivanje zabranjeno u našoj zajednici. Ja odlučujem kada se konsultovati sa Milošem. Jedino se on meni ne meša u posao. Ja se njemu ne meša u posao, sve ostalo se dogovaramo.

Kako uvek uz partneru Milošu izgovara “suprug” i “oženio”, neminovno je bilo i pitanje da li su njih dvoje zvanično u braku, ali je Jovana ostala zagonetna.

- Možda smo se mi i uzeli da vi nemate pojma. Niste proveravali u knjizi venčanih, tako da neka to ostane misterija do daljeg. Niti ja hoću da pravim velika narodna veselja gledajući nečije cigamale koje su bile u prethodnom periodu, tako da kod mene je sve elitistički. Ja nisam seljančura, nego sam žena intelektualac. Pošto neću da kažem seljak i seljanka, to su pošteni ljudi. To su ljudi koji rade od svojih ruku. Ja sam dete sa sela, znači ja pričam o seljačizmu. Ja ne pripadam toj strukturi. Ja to ne volim. Ja prezirem seljačizam iz dna duše.

Sarapa je muškarac, on mora više da potegne

1/5 Vidi galeriju Predrag Sarapa Foto: ptintscrean

S obzirom na to da je ustupila kolegi Predragu Sarapi termin emisije petkom, kada je ona zapravo vodila Jutarnji program, otkrila je kako je došlo do tog dogovora.

- Nisam se ja ni sa kim ništa dogovarala. Ja sam uradila ono što smatram da je ispravno. U poslu se ja ne dogovaram jer sam u poslu ja superiorna u svakom smislu. Što se tiče mog posla, ja sam Sarapi vratila taj dan zato što ja ne želim više toliko da radim i iz razloga što imam mnogo privatnih obaveza što imam porodicu, više nisam sama. Kad kažem sama, nisam žena s detetom, imam muža. Imam puno obaveza kod kuće. Jako sam posvećena svom privatnom životu. Imam svoje biznise, privatno. Pored televizije, posle očeve smrti brinem o mnogim stvarima, tako da ja nisam više ista osoba kao ranije i ja nemam više vremena toliko da se posvećujem i na taj način. Druga stvar, moj program je šou program, jedinstven i unikatan. Niko takav program nema u celoj državi i moj program zahteva drugačiji pristup stvarima. Sarapa je muškarac. Sarapa može više da radi. Sarapi su deca velika, meni su mala. Sarapa i treba da grize. I on je muško. Muškarac treba da radi više od žene, tako da u tom kontekstu ispravila sam jednu vrstu kosmičke nepravde. Ja sam ispunila Željkovu želju, izdržala dve i po godine i sad kad se stvorio momenat kad su došli neki novi ljudi u jutarnji. Smatrala sam da je idealan momenat da se Sarapi vrati ono što je njegovo, a to je petak i mislim da sam prema Sarapi ispala veliki čovek i da on to nikad ne sme da zaboravi, jer niko na ovoj planeti mu ne bi vratio taj dan osim Jovane Jeremić. Zato što sam ja ostvarena u svakom smislu i nemam strah ni od konkurencije ni od koga, jer ja znam da sam jedna jedina i druga Jovana Jeremić ne postoji, neće se roditi nikad.

Jovana: "Kasper koristi žene"

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

Tema koja danima intrigira javnost jeste tužba koju je Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper uputio Jovani, te je priznala šta se dešava po tom pitanju.

- Nisam se još konsultovala s mojim advokatom, ali ako jeste, verovatno je moj advokat to sve preuzeo i primio. Dotičnog gospodina apsolutno neću da komentarišem iz razloga što je njemu malo popularnosti preko Mine, pošto je izlazio tu popularnost preko Mine Kostić, pa bi sad da se kači na ime Jovane Jeremić, jer zna da je Jelena Jeremić blokbaster, pa bi da bude poznat preko Jovane Jeremić, jer on koristi žene radi popularnosti. Znači, on žene koristi da bi bio popularan jer on nema po čemu drugom da izađe u javnost. On je samo bivši dečko Mine Kostić. Ti si zaboravila da sam ja proročica. Bivši dečko Mine Kostić, vreme će da pokaže ko je bio u pravu (smeh) - rekla je Jeremićeva i dodala:

- Ma kakve tužbe. Ako je gospodin smatrao da to treba da uradi, ako je uradio. Mnogi su me tužili do sad me nisu dobili. Možda njemu pođe za rukom, ali videćemo do kraja suđenja. To je dug proces. Ne zaboravite da sam ja jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta, pa videćemo ko će imati više sreće. Iza svojih reči stojim. On je jedan mali hohštapler, mali čovek. U svakom smislu o njemu imam najgore moguće mišljenje i to niko ne može da promeni. Mogu da ti ponovim sve ono što sam rekla, da nema pas zašto da ga ujede. Stojim iza toga da se vozi preko imena žena da bi bio poznat. To dokazuje time što me je tužio da nije gospodin, to pokazuje time što je podneo tužbu, jer tako rade muškarci koji ne umeju sa ženom da se ovaj na drugi način dogovore. To rade mali muškarci, tj. nisu muškarci. U narodu ima jedna imenica fantastična. Zove se pi*da. Pi*zda i nula su dve imenice koje najbolje opisuju karakter čovečiji. Kad za nekog kažeš da je pi*da, ti onda znaš što ti je ona slina, žvaka koja se razvlači i to je fenomenalan opis jednog muškog karaktera. To su beskičmenjaci, muškarci koji nemaju ništa, čak i ono gde bi trebali da dominiraju. A znaš da muškarac treba da dominira - u lovi i u s**su i u krevetu. Ni tu, i tu su slabi, tako da im jedino ostaje još da se tužakaju po sudu. Ako je to tačno, mi se vidimo na sudu i tamo ćemo da raspravljamo, a ja mu sigurno više neću davati prostora da budem više popularan, jer već je poznat kao bivši dečko Mine Kostić.

Pevačice su najbolje žene za kuću

1/4 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Printscreen Pink

Nedavno je u studiju ugostila i pevačicu Nadeždu Biljić koja je pričala o svojoj borbi sa kancerom, te je istakla da je i te kako poštuje.

- Imam lepo mišljenje o Nadeždi Biljić. Fenomenalno peva, odličan vokal, mnogo dobra žena, prevashodno moja Valjevčanka. I želim joj sve najbolje u životu. Ona je mnogo ozbiljna žena. Ljudi je drugačije možda doživljavaju. Nadežda je privatno mnogo mirna i ozbiljna žena, majka, posvećena porodici. Ja tvrdim da su pevačice najbolje žene za kuću i najbolje majke. Ljudi misle kao “šta će ti pevačica”. To je kompletna glupost. Pevačice su, po mom mišljenju, najbolje žene za udaju zato što su to žene koje su videle život. Mi žene koje smo u životu prošle smo najbolje majke i najbolje žene. Mi nikad nećemo prevariti muža. Mi smo u životu radile što smo htele i bile s kim smo mi htele. Sad one koje su emotivne bile su iz ljubavi, što su materijalne i koristoljubive, bile su i zbog nekog cilja, što je i to legitimno. Najopasnije su ove koje navodno su imale samo jednog u životu. Te bukvalno odu da bace smeće i prevare muža.

Kurir.rs/Blic