- Ti si jedina devojka koja meni ovo može da napravi pored mojih veza. Prošao sam sa tobom od tvoje operacije, veza, bio uz tebe, ti si jedini učesnik sa kojim ne prođe pet dana da ne čujem tebe i tvoju majku. Ti znaš koliko sam vezan za tebe. Ti si jedina koja ovo može jer znaš šta sam prošao sa tobom i koliko sam se borio za tvoje gluposti koje si pravila. Treba da znaš da svaki put imaš oružje kad me nagaziš u crvenom i spomeneš porodicu. Ti znaš u kojim situacijama si napolju bila uz mene i ja u tebe. Ovo je odvratno, ali će do jula još da se desi. Ja kad sam slomio nogu ona je sedela u dvorištu, tresla se i suza suzu stiže. Ona sebi ne može da pomogne i uvek će da nagazi nas koje najviše voli. Ona zna kakav odnos imamo i kako njena majka gleda na mene. Ti i ja ovakve klipove da snimamo i ovo naše majke da gledamo, pa da ostaju bez honorara moja Leona ili tvoj Željko - govorio je Car.