CAR PRIČA, A MILJANA NE SUŠI OBRAZE! Nastavila se drama u Eliti 10, pravi haos
- Tokom Igre istine Filip Car se izvinio Miljani Kulić zbog žestokog sukoba i poručio da mu je žao zbog svega što su izgovorili.
- Miljana je rekla da nije znala da je Car 'u crvenom', da nije htela da ga isprovocira i da nije rijaliti igrač.
Tokom "Igre istine" Filip Car se obratio Miljani Kulić kako bi joj priznao koliko mu je žao što su dopustili sebi da imaju tako žestok sukob.
- Ti si jedina devojka koja meni ovo može da napravi pored mojih veza. Prošao sam sa tobom od tvoje operacije, veza, bio uz tebe, ti si jedini učesnik sa kojim ne prođe pet dana da ne čujem tebe i tvoju majku. Ti znaš koliko sam vezan za tebe. Ti si jedina koja ovo može jer znaš šta sam prošao sa tobom i koliko sam se borio za tvoje gluposti koje si pravila. Treba da znaš da svaki put imaš oružje kad me nagaziš u crvenom i spomeneš porodicu. Ti znaš u kojim situacijama si napolju bila uz mene i ja u tebe. Ovo je odvratno, ali će do jula još da se desi. Ja kad sam slomio nogu ona je sedela u dvorištu, tresla se i suza suzu stiže. Ona sebi ne može da pomogne i uvek će da nagazi nas koje najviše voli. Ona zna kakav odnos imamo i kako njena majka gleda na mene. Ti i ja ovakve klipove da snimamo i ovo naše majke da gledamo, pa da ostaju bez honorara moja Leona ili tvoj Željko - govorio je Car.
- Ja nisam znala da si ti u crvenom. Meni je vaš najzanimljiviji odnos i nije trebalo da kažem da si se zakleo. Ja nisam znala da ćeš ti tako da reaguješ. Ja Filipa i Karića volim kao rođenu braću, mnogo toga smo prošli. Bio je nervozan, iskalio je bes na meni i nije trebalo ja da spomenem da se zakleo u porodicu. Ja nisam ovde rijaliti igrač i ne bi trebalo ni sa kim od ukućana da razgovaram - rekla je Miljana.
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