MARIJA KULIĆ NE PRAŠTA! Nakon žestokog sukoba Miljane i Cara najavila tužbu, pa ga brutalno ponizila!
Nakon žestokog sukoba Miljane Kulić i Filipa Cara u "Eliti 10", oglasila se Miljanina majka Marija Kulić, koja je na svom Instagram profilu brutalno oplela po rijaliti učesniku.
Sukob je izbio na početku „Igre istine“, kada je Miljana postavila pitanje Aneli Ahmić, tražeći od nje da pred svima objasni šta se tačno dešava u njenom odnosu sa Filipom Carom i kako će ostali takmičari gledati na njihovu vezu.
Ovo pitanje odmah je razbesnelo Cara, koji je burno reagovao i Miljanu zasuo nizom brutalnih uvreda i psovki.
Marija Kulić se odmah oglasila
Nakon što je videla šta se dogodilo, Marija Kulić hitno se oglasila na Instagramu i žestoko udarila na Filipa.
Ti si krompiru, psihijatrijski slučaj. Tamo si na lečenju od d***e. Pojela te d***a. Miljana je u ovu sezonu ušla bez i jednog jedinog leka. Osim razređivača - napisala je Marija u svojoj objavi.
Međutim, Marija se tu nije zaustavila, već je najavila i tužbu protiv Cara, uprkos tome što je u međuvremenu došlo do pomirenja između njega i Miljane.
- Ide tužba. Pustite vi Miljanu, njoj dve lepe reči, ona prašta već. Već je potpisala ovlašćenja, tako da tužba ide ko vrata - poručila je Marija, jasno stavljajući do znanja da od tužbe ne odustaje.