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Nakon žestokog sukoba Miljane Kulić i Filipa Cara u "Eliti 10", oglasila se Miljanina majka Marija Kulić, koja je na svom Instagram profilu brutalno oplela po rijaliti učesniku.

Sukob je izbio na početku „Igre istine“, kada je Miljana postavila pitanje Aneli Ahmić, tražeći od nje da pred svima objasni šta se tačno dešava u njenom odnosu sa Filipom Carom i kako će ostali takmičari gledati na njihovu vezu.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Miljana Kulić Foto: Printscreen TV Pink

Ovo pitanje odmah je razbesnelo Cara, koji je burno reagovao i Miljanu zasuo nizom brutalnih uvreda i psovki.

Marija Kulić se odmah oglasila

Nakon što je videla šta se dogodilo, Marija Kulić hitno se oglasila na Instagramu i žestoko udarila na Filipa.

Ti si krompiru, psihijatrijski slučaj. Tamo si na lečenju od d***e. Pojela te d***a. Miljana je u ovu sezonu ušla bez i jednog jedinog leka. Osim razređivača - napisala je Marija u svojoj objavi.

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

Međutim, Marija se tu nije zaustavila, već je najavila i tužbu protiv Cara, uprkos tome što je u međuvremenu došlo do pomirenja između njega i Miljane.

- Ide tužba. Pustite vi Miljanu, njoj dve lepe reči, ona prašta već. Već je potpisala ovlašćenja, tako da tužba ide ko vrata - poručila je Marija, jasno stavljajući do znanja da od tužbe ne odustaje.