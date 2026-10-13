Slušaj vest

Profesor Vladimir Vuletić, bivši potpredsednik Partizana, ujedno i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je mrtav.

Kako se navodi, Vuletić je pronađen u beživotnom stanju juče, oko 15.40 časova, u sauni koja se nalazi u njegovom stanu na Voždovcu, nakon što su četvorica mladića obila vrata prostorije jer se danima nije javljao na telefon.

Kija o Vladimiru Vuletiću

Inače, Vladimir Vuletić je bio profesor pobednice "Zadruge 1", Kristine Kije Kockar, koja trenutno studira Pravni fakultet.

Ona je jednom prilikom u emisiji "Ami G šou" govorila o svom profesoru, koji joj je dao odobrenje da izostane sa fakulteta i gostuje u emisiji.

Kija Kockar i Filip Đukić Foto: Printscreen, Preentscreen Instagram, Preent Screen

- Hvala profesoru što me je pustio da dođem da gostujem - rekla je Kija.

- Veliki pozdrav za profesora Vuletića. Hvala mu - dodao je na to voditelj Ognjen Amidžić.

- Rekao je da te puno pozdravim i da te pitam kad ćeš da ga pozoveš da dođe da gostuje. Bio bi ti veoma zanimljiv gost, veruj mi - rekla je Kija Kockar.

Vuletić je isečak iz te emisije ranije objavio i na svom TikTok profilu.

- Nisam zgodan, al' sam nezgodan - napisao je on uz ovu scenu.

Takođe, Kija je jednom prilikom podelila delić atmosfere sa takmičenja u besedništvu iz 2023. godine, gde je bila u ulozi moderatora, a najavio je upravo Vladimir Vuletić.

- U ulozi člana žirija, a i večerašnjeg voditelja i moderatora, naša Kristina Kockar. I moja malenkost takođe kao poslednji član žirija - najavio je tada Vladimir Vuletić.

Ne propustiteStars"SLOBA JE VOLEO I KIJU I LUNU" Milan Milošević otkrio veliku estradnu tajnu, pa uništio Stojinog sina: Mi se čujemo svaki dan, on je...
ija Kockar i milan milošević
Stars"KAD SE JEDNOM PRODAŠ ZA DŽEM..." Kija Kockar se obratila Slobi?! Nakon što je prozvao u emisiji, osvanula šok poruka na njenom profilu (FOTO)
2025-02-05 07_24_36-PhotoMaster.jpg
StarsKOGA BRIGA ŠTA ONA VIŠE PRIČA? Sloba Radanović ušao u novi rat sa Kijom, nakon ovih reči sve će da se trese
kijakockarslobaradanovic.jpg
Stars"POZDRAV ZA STOJKETA!“ Kija posle skoro godinu dana ponovo potkačila Katarinu Živković: Ona je sve izmislila!
Kija Kockar Katarina Živković

18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV