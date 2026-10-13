VLADIMIR VULETIĆ PREDAVAO KIJI KOCKAR NA PRAVNOM FAKULTETU: Ovako je govorio o njoj!
Profesor Vladimir Vuletić, bivši potpredsednik Partizana, ujedno i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je mrtav.
Kako se navodi, Vuletić je pronađen u beživotnom stanju juče, oko 15.40 časova, u sauni koja se nalazi u njegovom stanu na Voždovcu, nakon što su četvorica mladića obila vrata prostorije jer se danima nije javljao na telefon.
Kija o Vladimiru Vuletiću
Inače, Vladimir Vuletić je bio profesor pobednice "Zadruge 1", Kristine Kije Kockar, koja trenutno studira Pravni fakultet.
Ona je jednom prilikom u emisiji "Ami G šou" govorila o svom profesoru, koji joj je dao odobrenje da izostane sa fakulteta i gostuje u emisiji.
- Hvala profesoru što me je pustio da dođem da gostujem - rekla je Kija.
- Veliki pozdrav za profesora Vuletića. Hvala mu - dodao je na to voditelj Ognjen Amidžić.
- Rekao je da te puno pozdravim i da te pitam kad ćeš da ga pozoveš da dođe da gostuje. Bio bi ti veoma zanimljiv gost, veruj mi - rekla je Kija Kockar.
Vuletić je isečak iz te emisije ranije objavio i na svom TikTok profilu.
- Nisam zgodan, al' sam nezgodan - napisao je on uz ovu scenu.
Takođe, Kija je jednom prilikom podelila delić atmosfere sa takmičenja u besedništvu iz 2023. godine, gde je bila u ulozi moderatora, a najavio je upravo Vladimir Vuletić.
- U ulozi člana žirija, a i večerašnjeg voditelja i moderatora, naša Kristina Kockar. I moja malenkost takođe kao poslednji član žirija - najavio je tada Vladimir Vuletić.