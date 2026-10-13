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Pevačica Maja Marijana posavetovala je sve mlađe koleginice da partnere ne postavljaju na pozicije menadžera, kao i da se ona na kraju zbog svega i te kako pokajala.

Naime, Maja je jednom prilikom objasnila šta je tačno doživela.

- Što se tiče privatnog i poslovnog ja sam to iznivelisala tako - nikako. Moj bivši muž mi je bio menadžer, ja sam ga napravila menadžerom, imala sam i privatnu i poslovnu varijantu u jednoj, a to je pogrešno. Šta god da se desi na jednom polju utiče na drugo a to ne treba. Menadžeri ne trebaju da budu muževi ili momci, tačka, tu dolazi do sukoba interesa - objasnila je Maja jednom prilikom za medije, te je sve upozorila da ne idu njenim stopama.

1/6 Vidi galeriju Maja Marijana Foto: Kurir, Print Screen, Kurir/M.S.

- Ne znam ni jedan brak gde nema nesuglasica. Niko nije savršen, ali s obzirom na to da smo i poslovno bili umreženi... Malo poslovno, malo privatno, ali sam shvatila da poslovno i privatno ne treba da se mešaju. Mi smo osamnaest godina bili zajedno, Bilo bi čudno da budemo dve lale, mirne - istakla je ona.

Maja je potvrdno odgovorila na pitanje da li je Mladen Šmakić bio nasilan prema njoj, a potom otkrila da li su izgladili odnose.

- Da. Sad smo u prijateljskim odnosima - priznala je ona za Blic.

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