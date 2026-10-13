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Pevačica Milica Todorović danas ima poseban razlog za slavlje – proslavlja 36. rođendan, a tim povodom na društvenim mrežama ne prestaju da pristižu čestitke prijatelja, saradnika i najbližih.

Milica je na svom Instagram profilu podelila objave u kojima su joj dragi ljudi uputili najlepše želje, a posebnu pažnju privukla je čestitka njene majke Jasmine, koja je emotivnim rečima pokazala koliko joj ćerka znači.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

„Voli te majka, biseru moj. Srećan rođendan“, napisala je Jasmina uz rođendansku čestitku, a njene reči raznežile su mnoge.

Milica, koja je godinama prisutna na domaćoj muzičkoj sceni, danas uživa u pažnji i ljubavi svojih najbližih, koji su se potrudili da joj ovaj poseban dan ulepšaju iskrenim čestitkama i lepim porukama.

Milica otkrila sa čime se bori nakon porođaja

Milica je otvoreno govorila i o svojoj fizičkoj transformaciji i borbi sa kilograma nakon porođaja.

"Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove".

Otkrila je i zdravstveni problem sa kojim se suočava.

1/7 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Patim se sa insulinom. Imam lek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu", rekla je Milica u emisiji "Stars Show".

Otkrila je i zbog čega nikada ne pije pre izlaska na scenu.

"Nema šanse da pijem pre pevanja. Probala sam ranijih godina, kad si mlad pa nemaš iskustva, pa ti neko kaže 'drmni nešto da ti se otvori grlo'. Meni se grlo zatvori i ne mogu ništa! Zato mi alkohol ne treba. Ja sam i ovako luda, zamislite tek da popijem!". Ako već mora da bira piće, njen izbor je uvek jeger jer je sladak, dok je od žestine podilazi jeza.