"NISAM TO ŽELELA..." Maja Ognjenović otvorila dušu o deci i porodici, pa priznala: Za mene ta vrsta života tek kreće
Maja Ognjenović našla se u fokusu domaće javnosti, nakon što se saznalo za njenu vezu sa Jovanom Pantićem, bivšim mužem Marije Mikić. Ovoj vezi došao je kraj, a odbojkašica, koja o svom životu ne govori često, nedavno je otkrila detalje o porodici.
Naime, Maja Ognjenović, koja svoj privatni život teži da sačuva samo za sebe, nedavno je govorila o svemu što je zbog karijere godinama žrtvovala.
- Sport uzme mnogo. Imala sam dosta saigračica koje su se ostvarile kao majke i bile u skladnim, dobrim brakovima. Sve im je polazilo za rukom. Ja sam znala da ja to ne želim, od početka i da za mene ta vrsta nekog porodičnog života kreće tek kada završim svoju karijeru - rekla je Maja, koja je nedavno domaću javnost obradovala odlukom da ostane u reprezentaciji i nakon odluke da se povuče.
"Dosta od mene"
Podsetimo, Maja je nedavno progovorila i o svojim emotivnim izborima, a tom prilikom otkrila je zanimljiv detalj iz razgovora sa svojim psihijatrom. Naime, kada je bilo reči o njenim emotivnim partnerima, psihijatar joj je u jednom trenutku rekao:
- Meni je moj psihijatar rekao: "Jedva čekam da vidim i upoznam vašeg trećeg partnera".
Ova rečenica izazvala je reakciju voditelja, koji je kroz šalu dodao:
- Treća sreća će biti.
Maja je, međutim, na to imala spreman odgovor.
- Rekoh, doktore, ne više od mene - rekla je odbojkašica.
Kurir.rs/ Nova