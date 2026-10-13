Slušaj vest

Maja Ognjenović našla se u fokusu domaće javnosti, nakon što se saznalo za njenu vezu sa Jovanom Pantićem, bivšim mužem Marije Mikić. Ovoj vezi došao je kraj, a odbojkašica, koja o svom životu ne govori često, nedavno je otkrila detalje o porodici.

Naime, Maja Ognjenović, koja svoj privatni život teži da sačuva samo za sebe, nedavno je govorila o svemu što je zbog karijere godinama žrtvovala.

1/9 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: ATAIMAGES, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES, screenshot instagram, Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

- Sport uzme mnogo. Imala sam dosta saigračica koje su se ostvarile kao majke i bile u skladnim, dobrim brakovima. Sve im je polazilo za rukom. Ja sam znala da ja to ne želim, od početka i da za mene ta vrsta nekog porodičnog života kreće tek kada završim svoju karijeru - rekla je Maja, koja je nedavno domaću javnost obradovala odlukom da ostane u reprezentaciji i nakon odluke da se povuče.

"Dosta od mene"

Podsetimo, Maja je nedavno progovorila i o svojim emotivnim izborima, a tom prilikom otkrila je zanimljiv detalj iz razgovora sa svojim psihijatrom. Naime, kada je bilo reči o njenim emotivnim partnerima, psihijatar joj je u jednom trenutku rekao:

- Meni je moj psihijatar rekao: "Jedva čekam da vidim i upoznam vašeg trećeg partnera".

1/6 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Ova rečenica izazvala je reakciju voditelja, koji je kroz šalu dodao:

- Treća sreća će biti.

Maja je, međutim, na to imala spreman odgovor.

- Rekoh, doktore, ne više od mene - rekla je odbojkašica.

Kurir.rs/ Nova