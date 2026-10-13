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Aleksandar Aca Kos, prijatelj bivšeg političara Čedomira Jovanovića, zbrinut je u Urgentnom centru zbog povrede noge. Reč je o povredi tetive, zbog koje mu je noga stavljena u gips.

Nakon lekarske intervencije, Aleksandar Kos se oglasio i objasnio šta se tačno dogodilo:

"Imao sam povredu tetive, uradili su mi snimak, stavili gips, dali terapiju, sad je sve okej. Hvala svim ljudima u Urgentnom centru na brzoj reakciji".

Kos je istakao i da je Jovanović sve vreme bio uz njega i pružao mu podršku u bolnici:

"Moj Čeda je sve vreme bio uz mene, on sve reši i kada može i kada ne može…Biće sve dobro".

Aca Kos i Čeda Jovanović u dobru i zlu Foto: Printscreen, Printscrean

Aca Kos se oglasio sa Urgentnog

Na snimku se vidi kako Čeda Jovanović gura bolnički krevet u kojem se nalazi Aleksandar Kos, čija je noga u gipsu. Iako je razlog njihovog dolaska u Urgentni centar bio prelom, sudeći po poruci koju je Kos podelio uz snimak, nije nedostajalo ni dobrog raspoloženja.

Aleksandar je odlučio da trenutak iz bolnice podeli sa svojim pratiocima, a u opisu snimka posebno je istakao prijateljstvo sa Čedom Jovanovićem, uz duhovitu poruku o tome kakvu podršku ima u ovakvim situacijama.

- Lako je meni kad mi je prijatelj doktor za život, a plus ima prijatelje doktore za sve vrste preloma. Hvala ortopediji Urgentnog centra - napisao je Aleksandar Kos.

kurir / telegraf

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV