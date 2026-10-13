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Jedna poznata dama, koja je javnosti poznata kako po uspešnom privatnom biznisu, tako i po turbulentnom braku i burnom razvodu od poznatog pevača, navodno se godinama u tajnosti bavi podvođenjem mladih devojaka.

Sve počinje pričom o glamuru i uspehu

Kako je Kurir svojevremeno saznao od dobro obaveštenih izvora, ona ima razrađenu šemu po kojoj nalazi lakomislene mlade devojke, željne lagodnog i luksuznog načina života. Njen zadatak je, navodno, da im to omogući, ali uz veliku nadoknadu, od koje svi imaju korist.

1/4 Vidi galeriju Pojavio se dokaz na društvenim mrežama Foto: Shutterstock, Ilustracija, Shutterstock, Reuters

Naš izvor opisao je na koji način ova poznata žena devojke upućuje u posao najstarijeg zanata, ističući da joj je ključna stvar da one ostave što bolji utisak na potencijalne klijente. Zato ona, prema rečima našeg izvora, u njih ulaže novac tako što im daje skupocenu garderobu, šalje ih kod poznatih estetskih hirurga kako bi se tamo ulepšale i popravile neke fizičke nedostatke. Nakon što im fizički izgled dovede do savršenstva, sledi lov na klijente.

- Glavna estradna madam devojkama savetuje na koja mesta u gradu treba da izlaze, koje restorane i klubove da posećuju, gde treba da sede i kako da se ponašaju. Kada uspostave kontakt sa bogatim muškarcima, vrlo brzo s njima stupaju u šemu, a neke i u emotivnu vezu. U zavisnosti od toga da li, osim ondosa, ostvaruju i drugi vid emocija, te devojke tako i naplaćuju svoje usluge. Neke dobijaju novac posle odrađenog posla, a neke skupe poklone ako su s nekim muškarcem u vezi. Sve to one dele sa njom - navodi naš izvor.

Mlada pevačica preko nje upoznala oženjenog fudbalera

- Zanimljivo je i to da većina tih devojaka, kada stupi u kontakt sa madam, i ne sluti da ih čeka uloga elitnih prostitutki. Ni u jednom trenutku ona ne pominje te reči, niti devojkama govori da treba da uzimaju novac od muškaraca u zamenu za odnose. Ona im postepeno objašnjava kako treba da izgledaju, da rade na sebi da bi osvojile moćne muškarce, a onda se ponudi da im pomogne davanjem garderobe ili plaćanjem estetskih intervencija... naveo je svojevremeno odlično obavešteni izvor Kurira i naveo i primer jedne pevačice (identitet poznat redakciji) u usponu, koja je „karijeru" počela preko ove dame. Ona je na tom poslu upoznala jednog oženjenog fudbalera.

1/5 Vidi galeriju Elitna prostitucija - ilustracije Foto: Shutterstock

On je, navodi je svojevremeno sagovornik, potpuno odlepio za mladom pevačicom, obasipao ju je skupim poklonima i nije žalio novac kako bi joj udovoljio u brojnim prohtevima. Naravno, madam od svega toga i dalje ima koristi jer joj pevačica često daje skupe torbe i nakit koji dobija od svog klijenta.