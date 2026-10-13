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U “Eliti 10“ jedna od glavnih tema je odnos rijaliti učesnika Sanje Grujić i Marka Stefanovića koji su nakon četiri godine veze odlučili da stave tačku na ljubavnu romansu, a sada ne prestaju da iznose prljav veš, a u sukob su upleteni i njihovi roditelji.

Sanja je po ulasku svog bivšeg partnera bila totalno hladna, ali je nakon par dana završila u suzama i rešila je da iznese jezive tvrdnje, te je kroz jecaje ispričala da je trpela nasilje od strane Marka, o čemu je sada progovorila i njena majka.

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović dok su bili u ljubavi Foto: M.M./ATAImages, Privatna Arhiva

- Nisam baš dobro, zatekli ste me ovde na poslu i nisam vas očekivala. Znala sam da će ovo sve izgledati ovako sa njihovim ulaskom, dobra tema za njih, ali za nas roditelje ne. Ne gledam, ali nažalost svi imaju moj broj i dobijam snimke i poruke i jako je teško i mučno. Dosta toga sam uživo videla, pa sam i očekivala tako nešto. Svi smo sve videli, ali dokle god je Sanja insistirala da mislimo da je ona srećna, da ćutimo i trpimo, mi smo to radili – rekla je na ivici suza Danijela, a onda istakla da je sve osetila i na svojoj koži.

- On je nešto mlađi, ali mnogo je manipulisao. Sanja jeste pametna, sposobnija, prodornija, ali u ljubavi je bila mnogo naivna. Ne mogu da gledam ništa od ovoga, ne što ne želim da vidim svoje dete i stidim se, nego mi je mnogo stresno. Toliko psovki, laži i uvreda, a nemoćan si. Strašno je što je Sanja za njegovu majku jednom rekla da je “k“, a on je za njenu majku dvesta puta rekao raspala, mrtva i to nije strašno, a tri godine sam ga spremala, prala i kuvala kao i za Sanju. Najgore je što sam doživela da to meni lično kaže u lice. Sklanjala sam ovde nešto i on je počeo da urla na nju, samo sam rekla Marko tiše malo, kafić je ovde i puna bašta, ne ide da te slušaju. Gde se on samo okrenuo i rekao “i tebi mater, k********, mogu da radim sa njom šta hoću“, a samo sam rekla na to “ja sam njoj majka“. Posle on odlazi i uzima ključeve od auta Sanjinog koji je vozio dve i po godine, a ja sam rekla “pa kad smo takve, onda ostavi ključeve“, a onda me je on pogodio sa tim ključevima. Onda je rekao da sam rekla da je “kopile“, u mom rečniku postoje psovke, kao i u svakom, ali ta ne.

Iako je bila ljuta u mnogo navrata na Stefanovića prelazila mu je isključivo zbog ćerke, ali i njegovog teškog detinjstva.

- Sanja rekla da ne može bez njega, a samo mi je bilo bitno da bude pored mene, jer kad se odvoje tući će je mnogo više i biće mnogo gore. Prihvatila sam ga odmah i tu ne može da kaže suprotno, jer je rekao da je on dete koje je ugnjetavano, koje nije voljeno odnosno kad je video kako se mi prema Sanji ophodimo. To je on sam pričao. Ima kuću u kojoj su na prvom spratu stric i strina, gore mama, tata i brat, a zadnji treći sprat je nedovršen i tu nije bilo mesta za njih. Auto mu tata ne dozvoljava da vozi,a kod nas sve što je bilo Sanjino bilo je i njegovo. On se sa majkom svađao na telefon, morali smo da zatvorimo sobu da ne slušamo. Zvali su ga da mu kažu gde duguje, rate kredita i kazne, a ne da pitaju kako je. Otac njegov me je nazvao i rekao “da nije ušao u Zadrugu, završio bi u zatvoru“, šta je mislio, ja ne znam. Sve trpiš, a on uđe i priča bajke, ali sve je Sanja to dozvolila. Sram ga bilo, sam je pričao nekada da nikada u životu nigde nije živeo kao kod mene. Kad god su me pozvali, uvek im je sve bilo spremljeno, a on je sve ovo radio dok ne stane na noge – ispričala je Sanjina majka.

1/8 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

Sanja je nedavno ispričala da je preživela nasilje od bivšeg, što je on demantovao. Sanjina mama se sada, na ivici suza prisetila te situacije kojoj je prisustvovala, a desila se upravo u njihovom salonu.

- On je počeo i u našoj kući da gazduje, lupa rukama o zid, a Sanja je uvek molila da oprostim i imala opravdanje. Sanja mu je bila dobar sponzor. Kraj je bio kad je došao ovde u salon i otišli su u kupatilo da puše, a ja sam bila sa mušterijom. U jednom trenutku sam čula samo da se nešto lomi i videla sam Sanju u ćošku kako polu leži i kako je on udara. Pitala sam “šta radiš“ i prvo je demantovao, a onda je počeo da priča “jesam, treba glavu da joj otkinem“ i kreće i na mene. Sanja ga drži za ruku, on je gura na šamponjerku. Posle je došao moj suprug i onda je počeo pred njim i mene da vređa, a onda je moj suprug rekao da je dosta i da sam ja Sanjina mama i da ima sat vremena da pokupi stvari. Tu sam Sanji i rekla da ja ne mogu da pređem preko toga, a ona kako želi i na kraju je otišla sa njim. Ne mogu da pričam više o tome, strašno, znala sam sa kim odlazi. Sve me je lagala – jedva je govorila Danijela, a onda se osvrnula i na još jednu nemilu situaciju.

- Kada je išla da vadi biopolimer došla je uveče ovde sva krvava, krv je bila po pločicama i rekla je da su joj popucali konci, a došla je sva raščerupana. Marko je udario, a njoj su popucali konci. Jedno veče su došli kod nas, kad je razbio u stanu zid, stavila je pudera tri tone i ima modricu, a meni priča da je išla na lipolizu. Suprug mi kaže “pogledaj Marku ruku“, a on kad je udario nju i svestan šta je uradio, udario je i o zid. Posle sam videla kako se ponaša i kakve je znakove imala kad on krene da se dere.

“Bojim se u kom smeru ide njihov odnos“

Iako su burne svađe prisutne, mnogi predviđaju i pomirenje ovog rijaliti para, a Danijela ističe da to ne bi mogla da podnese.

- Čuli su se pred ulazak tri sata i tad sam joj rekla šta ima da priča sa njim i svakako on ima da iznese i što jeste i što nije, a Sanja kaže “neće, neće“, opet neće i vidimo u kom smeru sve ide. Bojim se da može doći do pomirenja, ali spremna sam i da je se odreknem ako to uradi. Samo nju imam i dajem sve za nju, za mene je najbolja na svetu, kao što je za Markove njihov sin, ali od njihovog sina osim mora uvreda, poniženja, nemira i strahova, nespavanja kao i sada ništa drugo nisam imala – drhvatim glasom kaže Sanjina mama.

Žestoko o Markovoj porodici

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Kurir

Markova porodica oglašavala se nakon ove drame, a sam rijaliti učesnik istakao je da je njegovoj majci svaka bolja od Sanje, te je Danijela žestoko uzvratila.

- Roditeljima se ostvario san, ali je moglo mnogo poštenije, a ne ovako. Uzeli su 30. 000 evra i on je tad to pričao i plakao, a sad je kao investicija. Čim majka sve ovo priča za moje dete i tako nešto može da kaže, verujem da pođe sama od sebe. Meni je sad svaki bolji od Marka, ali ja sam njega upoznala, a oni Sanju nisu. Treba Sanji da se zahvale, sin joj je otišao sa džipom, parama i stvarima, a sve to nikada nije video, a to je Sanja napravila od njega. Moralnih gromada mi je preko glave i sram je bilo. Odmah je dala izjavu da je Sanja došla i htela da se ubije, ne demantujem, jer znam koliko ga je Sanja volela, ali ja sam njenog sina lečila. On je pričao sam “ako budem morao da se vratim kod oca, obesiću se kao i baba“, to je rekao pred celom kućom. Mama se povlači, a svuda je aktivna. Zašto ga nije zvala kad je bio sa Sanjom da se vrati kući i bude pored oca? Ne može da ga vidi očima i sve što mi je pričao je katastrofa, a kada pitam kako mama može da trpi, Marko mi kaže da ona nema gde. Mami sve tako odgovara i samo neka me ne diraju, Sanju posebno. Marko je sam pričao da ga je otac tukao i maltretirao, da majka sve to pušta i sad mu je bilo čudno da toliko idu kod bake i deke, ali neka sad im je Sanja za sve u životu kriva – iskrena je bila Sanjina majka.

Kurir.rs/Blic