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Aneli Ahmić i Filip Car imaju jako turbulentan odnos, iako su svega nekoliko dana u ljubavnoj vezi. Oni imaju burne svađe, ali su do sad svaku uspeli da prevaziđu i nastave svoj odnos.

Oni su danas nakon "Igre istine" jedva dočekali da odu u sobu za rehabilitaciju kako bi mogli da se zavuku pod jorgan i uživaju u ljubavnim igrarijama daleko od očiju svojih cimera.

Njih dvoje očigledno ne mogu jedno bez drugog, pa čak ni nakon žestokih rasprava koje često obeleže njihov odnos. Iako se neretko čini da je samo pitanje trenutka kada će ponovo doći do sukoba, Aneli i Filip svaki put pronađu način da se pomire i nastave tamo gde su stali.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Nakon današnje „Igre istine“, njih dvoje su odlučili da se na neko vreme povuku od ostalih učesnika i osame u sobi za rehabilitaciju. Čim su ostali sami, prepustili su se nežnostima, zagrljajima i razmenjivanju poljubaca, pokazujući da su strasti između njih i te kako izražene.

Dok su se skrivali ispod jorgana, njihovi cimeri nisu mogli da ne primete da su ponovo pronašli zajednički jezik, uprkos svim nesuglasicama koje su imali prethodnih dana. Čini se da su Aneli i Filip odlučili da barem na trenutak zaborave na probleme i uživaju u vremenu koje provode zajedno.

Ipak, ostaje pitanje koliko će ovaj mir potrajati, s obzirom na to da je njihov odnos od samog početka obeležen burnim reakcijama, ljubomorom i čestim promenama raspoloženja. Da li će uspeti da održe ovu bliskost ili će ih već naredna rasprava ponovo udaljiti jedno od drugog, ostaje da se vidi u danima koji dolaze.

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