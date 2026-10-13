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Postoje pesme koje se pevaju, ali i one koje se osećaju najdublje u duši. Upravo takvu emociju Ilda Šaulić donela je na ovogodišnji „Sabor narodne muzike“, na kojem je prvi put nastupila, i to numerom simboličnog naziva „Majčin zavet“.

Iza ove pesme krije se mnogo više od melodije i stihova. Krije se jedna majčinska bol, nenadoknadiv gubitak i ljubav koja ne prestaje čak ni onda kada život zada najteži udarac.

Ilda Šaulić Foto: Kurir

Ilda je ovu emotivnu numeru posvetila Jasni Kodić, bivšoj supruzi čuvenog harmonikaša Mirka Kodića i majci tragično preminulog Aleksandra Kodića.

Za majku koja je izgubila dete, ne postoje reči koje mogu da ublaže bol, niti vreme koje može da izbriše prazninu. Ostaju uspomene, ljubav i sećanje koje traje zauvek.

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Ilda Šaulić intervju Izvor: Kurir

Upravo zato „Majčin zavet“ nosi posebnu težinu. Ovo nije samo pesma, već svojevrsna muzička posveta majčinskoj ljubavi, onoj najčistijoj i najbezuslovnijoj, koja ne poznaje rastanke - istakla je Ilda.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV