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Milica Todorović proslavila je svoj 36. rođendan u prestoničkom restoranu, a proslavi su prisustvovale brojne kolege sa estrade.

Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste da je Aleksandra Prijović slavlje napustila ranije zbog letnjeg rasporeda, dok je slavljenica ekskluzivno otkrila detalje o prisustvu svog sina.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Milica Todorović Foto: srbijashowbizz/instagram

Prija na rođendanu Milice Todorović

Proslava rođendana Milice Todorović okupila je poznate ličnosti, među kojima su bili i njen kum Stevan Anđelković i popularna Aleksandra Prijović. Prija je bila vidno raspoložena, ali nije mogla da se zadrži dugo, jer je imala let te večeri. To je i sama potvrdila u izjavi: „Divno je bilo, ja moram da žurim jer imam let uskoro.”

Slavljenica otkriva detalje sa slavlja

Milica je podelila svoje utiske i naglasila koliko joj rođendani znače. „Poželela sam sebi sve najlepše, da smo srećni i zadovoljni… Ja volim rođendane. Tek ću da pevam, zagrevamo se, bio je sin sa mnom ovde, ali je morao brzo da ode, kasno je. Sebi sam poželela sreću i mir”, istakla je Milica.

Poseban trenutak: sin na slavlju

Jedan od emotivnijih trenutaka večeri bio je dolazak osmomesečnog Bogdana, Milicinog sina. Iako je bio na proslavi, morao je da ode ranije jer je slavlje trajalo do kasno. Ovaj gest obradovao je slavljenicu, ali i goste.

Prijatelji i kolege su Milici čestitali i uživali u veselju, a atmosfera je bila opuštena i vesela. Fotografije prikazuju Milicu nasmejanu, dok se u društvu okupljenih zabavlja. Komentari na mrežama potvrđuju da je rođendanska žurka bila pravi pogodak.

Proslava rođendana Milice Todorović još jednom je pokazala koliko je omiljena na estradi. Prisutni su uživali u druženju, a slavljenica je najavila da tek sledi prava zabava. Fanovi nestrpljivo čekaju nove trenutke sa slavlja, dok Aleksandra Prijović nastavlja sa svojim poslovnim obavezama.

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