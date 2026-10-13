Slušaj vest

Ponosna mama rodila je dečaka kojem su ona i porodica dali ime Tadija. Nina se nakon porođaja oglasila na društvenim mrežama i podelila prvu fotografiju sa svojim naslednikom, kojeg nežno drži u naručju.

"Tadija! Peti zvrk je tu", napisala je Nina uz emotivnu objavu, a čestitke i lepe želje ubrzo su počele da pristižu sa svih strana.

1/7 Vidi galeriju Bivša učesnica "Zadruge", Nina Maljević Babić (27) se porodila i na svet donela peto dete. Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Značenje imena Tadija

Tadija je muško ime koje ima biblijsko poreklo i najčešće se povezuje sa značenjem "hrabar", "srčan" i "čovek velikog srca", mada njegovo tačno etimološko značenje nije sasvim pouzdano utvrđeno.

Ime Tadija potiče od grčkog oblika Thaddaios, koji je izveden iz aramejskog imena Thaddai.

U hrišćanskoj tradiciji poznat je Sveti apostol Tadija, jedan od Hristovih apostola, koji se često poistovećuje sa Judom Tadijom.

Prošla kroz stresan period

Podsetimo, učesnica "Zadruge 3", Nina Babić (sada Maljević), proslavila se učešćem u rijaliti programu, a potom se povukla sa malih ekrana. Udala se i posvetila porodici. Sa muškarcem koji je promenio njen život nabolje, dobila je petoro dece.

Inače, Nina danas živi mnogo mirnijim životom, a malo ko bi je prepoznao, s obzirom na to koliko se promenila otkako je bila na malim ekranima na imanju u Šimanovcima.

1/6 Vidi galeriju Bivša učesnica "Zadruge", Nina Maljević Babić (27) se porodila i na svet donela peto dete. Foto: Printscreen/ Instagram, Pritnscreen, Printscreen

Danas joj je porodica najvažnija i to ponosno ističe.

Ona nije nakon rijalitija nastavila karijeru plesačice već se oprobala kao manikirka, a na osnovu poslovnog profila na Instagramu može se videti da joj biznis ''cveta''.

Podsetimo, Nina je 2020. godine ostala je bez majke, koja je preminula usled problema sa srcem, te ju je to vrlo pogodilo.

Ona je prošla kroz jako težak i stresan period života, a najveću podršku u najtežim trenucima pružio joj je ostatak porodice, najbliži prijatelji i izabranik.