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Slađa Lazić Poršelina pravi je skandal majstor, zbog čega nailazi na brojne negativne komentare cimera u "Eliti". Ne libi se da izgovori ono što bi malo ko sebi dopustio, javno se, na sva zvona, hvali intimnim odnosom sa Filipom Carem, a malo ko zna kakvu bol već godinama nosi u sebi.

O Slađi je podrobnije govorio njen otac Radul Lazić, koji se uključio uživo u emisiju "Pitao bih za druga" na RED TV.

- Meni ćerke pričaju sve, ja sam izgradio sa njima takav odnos. Oblačile su se lepo, ja sam držao butike, sređene su, zubi, sve to, sve je uređeno kako treba. Živim za te dve ćerke, to je moj život, ništa im neću braniti, jedino bih se umešao kada bi počele da se drogiraju ili tako nešto - počeo je Radul.

"Umalo nije umrla koliko se zaljubila"

1/6 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Slađin otac prisetio se njene emotivne veze koja je na nju ostavio veliki trag.

- Ona je imala neku vezu u Čačku. Toliko se bila zaljubila da umalo nije umrla! Od tada mi nju podržavamo, tolika je bila ljubav, pred brak je bilo, veridba i sve to... - počeo je priču Slađin tata.

- On voli mamu. Bio je u Americi, živeo tamo, dolazio ovde. Živeo je kod nas dva-tri meseca, vozio je besne aute, pa i proše, zato je zovu Poršelina. Kupio je kuću u Čačku, zvao je Slađu, ali rekao je:"Ići će i mama da gleda". Kaže mu ona:"A što da gleda mama ako ćemo živeti mi u toj kući?" On se naljutio i blokirao - ispričao je Radul.

- Plakala je, ja sam našao njegov broj, jedva sam našao broj. Molio ga da joj kaže nešto lepo, da to prođe nekako... Neka je ostavio, ali da ne bude direktno tako, brzo... Ona je propatila, kukala, plakala. Molio sam ga, nije hteo. Rekao sam:"Hoće da mi umre ćerka, vidi ako hoćeš, pomozi mi. Reci joj nešto, laži je, maži je". On mi je rekao:"Vodi je kod lekara". Došao sam njoj i rekao šta mi je on rekao. Tog momenta je ustala, skinula pidžamu, otišla na Zlatibor i krenula svoj život - objasnio je on.

"Verenik mi je nestao preko noći, to mi je najveća trauma"

1/5 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Podsetimo, Slađa je o svom bolnom ljubavnom iskustvom govorila svojevremeno u emisiji "Intimna pitanja sa Nikolom Žugićem".

- To je moja najveća trauma koja se desila pre šest godina, to se desilo kao da sam preživela neku bolest, zato sam ja ovako pozitivna i luda, u smislu: "Ma okej rešiće se sve, kada se to rešilo, rešiće se sve", kada ja u jednom trenutku tri meseca ležim u postelji bukvalno anoreksična i govorim da hoću da umrem. Samo molim Boga da umrem, molim Boga da sutra ne osvane, jer ne znam kako da dišem, tri meseca nisam disala! Tri meseca sam svojim roditeljima tugu nanosila, kada su oni mene gledali tako, jer nisu mogli ništa da mi daju, da mi kupe ili plate, nisu mogli da me izleče. Tu je bio moj Hugo isključivo, ja sam bežala kod mene u stan sama na sprat da budem, gde je Hugo osećao i zato je zaslužio sve ovo što dobija. On je ležao na mojim grudima i osećao je sve, osećala sam da Hugo koji želi da ako ja umrem bukvalno, pošto sam poželela smrt po prvi put, nisam ja želela da se ubijem, nego samo da ležim u postelji i da umrem. Ja sam pričala sestri kako sam želela venčanicu, kako sam izabrala venčanicu da me tako pošalju na onaj svet. Za mene jako ogroman udarac, ja sam sve ono posle toga drugo - rekla je Poršelina, pa je nastavila:

- Bog nije želeo to, nego je želeo da me osvesti, ja sam jako ponosna što nijedan lek za smirenje nisam popila i nisam išla kod psihijatra, nego sam sve rešila treningom. Nije sramota da se obratiš psihologu, ali samo sam trenirala, po tri puta dnevno, vraćala sam sebi samopouzdanje. Želela sam da to moje srce ozdravi i da ja ozdravim zdravo. Da, imam njegov broj, mi smo se prošle godine čuli i vozili kolima. Jesmo, čuli smo se kada sam izašla...Nisam ga pitala zašto je tako bilo, da, bojim se da saznam. Ja sam ušla u automobil, došao je po mene u moćnim kolima da mi pokaže da je on moćan i da ga ništa nije promenilo. Rekao mi je da nikada posle mene nije imao devojku, nije se oženio, sa mnom je želeo bebu, ni sa jednom drugom nije zamislio tako nešto. Ja sam glumila hladnoću! Nisam želela da pričam ništa i da otvaram te bolne rane. On je mene ostavio samu. Moj otac je njega zvao i nikada neću zaboraviti poruku koju je on napisao, a to je da ga ne zanima moje stanje i da mu je potpuno nebitno da li sam ja živa i da li ću ja umreti zbog njega. Pročitala sam tu poruku i od tada sam počela da se dižem iz pepela, tada je proradio moj inat. Evo posle pet, šest godina, da ne želi da me vidi, vidi me na svim portalima" - rekla je Slađa.

Kurir.rs/Pink.rs