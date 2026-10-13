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Skoplje će 17. oktobra biti epicentar muzičkog spektakla, kada na scenu Arene „Jane Sandanski“ stiže velika regionalna muzička zvezda Jelena Karleuša!

Publiku očekuje veče ispunjeno vrhunskom energijom, moćnim nastupom, atraktivnim scenskim efektima i atmosferom koju samo ona zna da napravi.

Vrhunski scenski nastup

Poznata po svom jedinstvenom stilu, provokativnoj estetici i vrhunskom scenskom nastupu, Jelena Karleuša godinama pomera granice muzičke scene celog Balkana. Njeni hitovi, prepoznatljiv glas i harizma koja osvaja publiku garantuju veče za pamćenje, u kojem će se spojiti muzika, moda, glamur i spektakl svetskih razmera.

1/8 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

Arena „Jane Sandanski“ postaće mesto susreta hiljada obožavalaca spremnih da zajedno sa Jelenom stvore atmosferu za pamćenje. Od najvećih hitova do trenutaka koji se prepričavaju, ovo je događaj koji obećava mnogo više od običnog koncerta – pravi muzičko-scenski doživljaj!

Veče emocija, energije i glamura

Jelena Karleuša stiže u Skoplje 17. oktobra, a jedno je sigurno: publiku očekuje veče puno emocija, energije i glamura. Spremite se za spektakl o kojem će se dugo pričati!

Jelena Karleuša Foto: Privatna arhiva

Jelena je nedavno boravila u glavnom gradu Severne Makedonije gde je održala konferenciju za medije povodom predstojećeg spektakla. Tada je otkrila da će joj se na sceni pridružiti njen veliki prijatelj Boki 13, dok drugog gosta drži u tajnosti. Ono što je poznato je da je u pitanju njen kolega iz Srbije sa kojim će izvesti duet, ali o kome je reč, za sada nije poznato.