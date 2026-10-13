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Nekadašnja učesnica rijalitija "Zadruga" Ana Korać vratila se na Pink nakon pet godina medijske pauze, a gostujući u emisiji „Amidži šou“ otvorila je dušu o privatnom životu, majčinstvu, suprugu i ljubavi koja, kako priznaje, traje kao prvog dana.

Ana se u prethodnom periodu povukla iz javnosti i posvetila porodici, a sada je pred kamerama otkrila koliko joj prija život koji je izgradila daleko od medijske pažnje.

Posebno emotivan trenutak usledio je kada je govorila o sinu, koji ju je gledao tokom gostovanja. Kako je priznala, upravo zbog toga imala je ogromnu tremu

- Porodila sam se, dobila najdivnijeg sina. Trenutno me gleda, imam toliku tremu, on mi je najveći kritičar... Da li je mama lepa, da li se lepo obukla. Imam tremu zbog njega - priznala je Ana.

1/6 Vidi galeriju Nekadašnja učesnica rijalitija „Zadruga“ Ana Korać vratila se na Pink nakon pet godina medijske pauze, a u emisiji „Amidži šou“ otvorila je dušu o privatnom životu, majčinstvu, suprugu i ljubavi koja, kako priznaje, i dalje traje kao prvog dana. Foto: Pink

"Nikad mi lepše i mirnije nije bilo u životu"

Koraćeva nije krila koliko joj majčinstvo znači, ističući da su joj suprug i sin danas na prvom mestu i da nikada nije bila zadovoljnija svojim životom.

- Posvetila sam se majčinstvu, nikad mi lepše i mirnije nije bilo u životu.Porodica mi je pioritet, na prvom mestu, stvarno sam presrećna - rekla je ona, a potom potvrdila i da se udala.

- Udala sam se, da - kratko je odgovorila Ana.

"Leptirići u stomaku i posle šest godina"

1/6 Vidi galeriju ANA KORAĆ NOVOM OBJAVOM OPRAVDALA DUGOGODIŠNJU TITULU! Pokazala kako izgleda samo nekoliko meseci nakon porođaja, ŠOK! Foto: Privatna Arhiva

Govoreći o suprugu, Ana je otkrila kako su se upoznali i kako je njihova ljubavna priča počela. Iako su se u početku povezali preko poruka, presudni su bili upornost i osećanja koja su se vremenom razvila između njih.

- Upoznali smo se, bili na večeri. Zajednički prijatelji... Malo po malo... Ja sam tad imala momka, on nebitne vezice. Sve smo raščistili, uplovili u vezu. Stvarno mi je prelepo, uživam. Imam predivnog muža, voljena sam žena, volim - ispričala je Koraćeva.

Potom je detaljnije opisala kako je izgledao njihov početak, ne krijući da je u tom periodu i njen, ali i njegov život bio prilično komplikovan.

- Preko poruka, tu smo se upoznali. Udvaranje, udvaranje... Raskinula sam vezu, uplovila sa njim u neku priču. Tada je moj život bio u haosu, njegov isto. Ljubav je pobedila - otkrila je Ana.

Kako kaže, suprug ju je osvojio upornošću, a prvi utisak koji je ostavio na nju bio je da je fin i povučen. Međutim, njihova ljubav se vremenom samo produbljivala, a zaljubljenost, po svemu sudeći, nije nestala ni nakon toliko godina.

- Upornošću. Predivan je. Na prvu loptu mi je delovao fin, povučen... Ali, samo na prvu loptu. On je divan i dalje. Ostao je isti, predivan je i dalje. Ne mogu da se žalim na njega. Imam prelepo sećanje na taj početak, prelepo mi je. Nikako ti leptirići da prođu, meni je to konstantno. Zaljubljena sam skoro šest godina. U početku je bilo malo tajno, nije se znalo... - priznala je ona.

"Nije iz javnog života, niti želi da bude"

1/8 Vidi galeriju Ana Korać Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Iako je Ana godinama bila poznata javnosti, njen suprug ne želi da bude deo estradnog sveta niti da se eksponira u medijima. Koraćeva je objasnila i da među njima nema velike razlike u godinama, kako bi neko možda mogao da pomisli, te da je njen partner svega nekoliko godina stariji od nje.

- On nema 80 godina, dečko je mlad, stariji par godina od mene. Nije iz javnog života, niti želi da bude, ne sviđa mu se to. Ja maksimalno poštujem njegovu odluku, ne želi da bude u javnom svetu. Neće da se eksponira, a njegov posao ima direktne veze sa medijima. Vidiš, kako te život navede da se baviš stvarima koje ne voliš - zaključila je Ana Korać u „Amidži šouu“.