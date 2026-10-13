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Ilda Šaulić večeras se na Saboru narodne muzike takmiči sa pesmom „Majčina molitva“, a svojim nastupom i emotivnom interpretacijom raznežila je sve prisutne. Numerom koja govori o jednoj od najdubljih i najiskrenijih ljubavi, Ilda je publici priredila trenutak u kojem su i muzika i reči dobile posebno značenje.

Ova pesma za Ildu ima posebnu težinu, jer ju je posvetila svojoj kumi Jasni Kodić i njenom sinu Aleksandru, koji nas je prerano napustio. Zato svaki stih nosi i duboko ličnu emociju, saosećanje i ljubav prema porodici za koju je vezana kumstvom. U toj posveti sadržani su i bol zbog preranog odlaska i želja da uspomena na Aleksandra nastavi da živi kroz muziku.

Njen kum Mirko Kodić zna da je pesma posvećena njegovom sinu, ali je do sada nije čuo. Ta činjenica daje dodatnu emotivnu snagu Ildinom nastupu i pesmi koja za porodicu Kodić ima značenje mnogo veće od takmičarske numere.

Već od prvih stihova, njen prepoznatljiv glas uneo je toplinu u ovo muzičko veče. Nežno, odmereno i sa mnogo osećanja, Ilda je dočarala snagu majčinske ljubavi – one koja nas prati kroz život, brine i onda kada smo daleko i u svakoj molitvi čuva želju da budemo srećni i dobro.

1/5 Vidi galeriju Ilda Šaulić Foto: Kurir

„Majčina molitva“ nosi emociju u kojoj mnogi mogu da prepoznaju deo sopstvenog života. Podseća na majčin zagrljaj, na reči utehe i na brigu koja ne prestaje ni kada deca odrastu. Upravo je tu bliskost Ilda svojim izvođenjem približila publici, dajući svakom stihu iskrenost zbog koje se ovakve pesme pamte.

Posebnu težinu njenoj interpretaciji daje i činjenica da je i sama majka. Tema ove numere zato u njenom glasu dobija ličnu toplinu, a nežnost sa kojom je iznela pesmu učinila je njen nastup jednim od posebno emotivnih trenutaka večeri.

Kompoziciju za „Majčinu molitvu“ potpisuje Mlađa Stojanović, autor teksta je Mikos Mikeli, dok je za aranžman zaslužan Aleksandar Sofronijević. Njihov zajednički rad doneo je numeru u kojoj se melodija, stihovi i aranžman skladno prepliću, ostavljajući prostor da Ildin glas i emocija dođu do punog izražaja.

Na večeri posvećenoj narodnoj muzici i umetnicima koji je čuvaju, Ilda Šaulić podsetila je koliko jedna iskreno otpevana pesma može da nas dotakne. „Majčina molitva“ ostala je kao nežna posveta svim majkama, njihovoj bezuslovnoj ljubavi i tihoj snazi koju često najviše razumemo tek kada i sami postanemo roditelji.

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