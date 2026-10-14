"U VEZAMA SA JAVNIM LIČNOSTIMA IZGUBILA SAM SEBE" Jovana Jocić o ljubavnom životu i strahovima: Bila sam uvek neka bivša, bez imena i prezimena...
- Jovana Jocić je otvoreno govorila o tome kako je u vezama sa javnim ličnostima gubila sebe i identitet, posebno kao veoma mlada.
- Priznala je da je tada stalno sumnjala u sebe i osećala se izgubljeno, jer je pored partnera bila samo 'neka bivša'.
Jovana Jocić, bivša žena Vladana Savića i devojka Saše Kovačevića, javno je progovorila o svom životu i ljubavnim vezama.
Bez dlake na jeziku priznala je svoje greške i otvoreno govorila o svojim sumnjama i strahovima.
"Uvek sam bila nek bivša, bez imena i prezimena"
- U svoji prethodnim vezama sa javnim ličnostima izgubila sam sebe. Izgubila sam svoju ličnost, uvek sam bila neka bivša devojka ili bivša žena, bez imena i prezimena - rekla je Jovana za Hype i dodala:
- To je jako strašno, jer ti počneš da sumnjaš u sebe apsolutno za sve. Da li sam dovoljno dobra? Da li sam se dovoljno dobro obukla? Uvek se uzdiže ta neka osoba pored tebe, ti si tu neko ko korača uz tog nekog. Bila sam tada jako mlada, imala sam 18 godina i bila sam prosto izgubljena...
Brak sa Vladanom Savićem
Bivša supruga frontmena „Magla benda“ Vladana Savića, Jovana Jocić, danas živi mirnim i ispunjenim porodičnim životom. U braku je sa novim partnerom, sa kojim je dobila dete, a delove njihove svakodnevice i zajedničke trenutke često deli sa pratiocima na Instagramu.
Veza sa Sašom Kovačevićem
Jovana je ranije bila u dugogodišnjoj vezi sa pevačem Sašom Kovačevićem, koja je trajala četiri godine i završila se 2017. godine.
Nakon toga započela je romansu sa Vladanom Savićem, sa kojim je dobila ćerku. Ipak, njihov brak nije opstao, a razvod je pevaču teško pao, posebno zbog deteta.