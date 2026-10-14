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Jovana Jocić, bivša žena Vladana Savića i devojka Saše Kovačevića, javno je progovorila o svom životu i ljubavnim vezama.

Bez dlake na jeziku priznala je svoje greške i otvoreno govorila o svojim sumnjama i strahovima.

"Uvek sam bila nek bivša, bez imena i prezimena"

- U svoji prethodnim vezama sa javnim ličnostima izgubila sam sebe. Izgubila sam svoju ličnost, uvek sam bila neka bivša devojka ili bivša žena, bez imena i prezimena - rekla je Jovana za Hype i dodala:

Foto: Printscreen/Instagram

- To je jako strašno, jer ti počneš da sumnjaš u sebe apsolutno za sve. Da li sam dovoljno dobra? Da li sam se dovoljno dobro obukla? Uvek se uzdiže ta neka osoba pored tebe, ti si tu neko ko korača uz tog nekog. Bila sam tada jako mlada, imala sam 18 godina i bila sam prosto izgubljena...

1/8 Vidi galeriju Bivša devojka Jovana Jocić došla na koncert Saše Kovačevića Foto: Damir Derviašagić, Printscreen/Instagram

Brak sa Vladanom Savićem

Bivša supruga frontmena „Magla benda“ Vladana Savića, Jovana Jocić, danas živi mirnim i ispunjenim porodičnim životom. U braku je sa novim partnerom, sa kojim je dobila dete, a delove njihove svakodnevice i zajedničke trenutke često deli sa pratiocima na Instagramu.

1/5 Vidi galeriju Jovana Jocić Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Veza sa Sašom Kovačevićem

Jovana je ranije bila u dugogodišnjoj vezi sa pevačem Sašom Kovačevićem, koja je trajala četiri godine i završila se 2017. godine.

1/5 Vidi galeriju Jovana Jocić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen YT

Nakon toga započela je romansu sa Vladanom Savićem, sa kojim je dobila ćerku. Ipak, njihov brak nije opstao, a razvod je pevaču teško pao, posebno zbog deteta.