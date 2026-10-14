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InfluenserkaKristina Kika Živković je polovinom septembra na svom Instagramu podelila uznemirujući snimak nasilja koje je doživela od, kako je tvrdila, partnera, a sada se oglasila i otkrila da se njen bivši predao i da je dobio zabranu prilaska.

- Predao se danas, dobio je zabranu prilaska, a sutra ga valjda Tužilastvo saslušava, pa da vidimo šta dalje - rekla je influenserka Kristina Kika Živković.

Potresni detalji

Influenserka je nedavno u iskrenom razgovoru otkrila je potresne detalje fizičkog i psihičkog maltretiranja koje je doživela od bivšeg partnera.

Govoreći o snimku koji je uznemirio javnost, Kristina je detaljno opisala događaje od 31. maja oko 3 sata ujutru i haos koji je usledio.

1/5 Vidi galeriju Kristina Živković Foto: Kurir Televizija, Printscreen Instagram

"Tako je. 31. maja posle ponoći, negde oko 3 sata ujutru. Ja nisam ni znala za taj snimak, nego sam od 15. juna bila u bolnici gde mi je bivši partner poslao snimak na Viber i nazivao me pogrdnim imenima pod optužbom da sam ga varala sa momkom od kog sam zapravo tražila pomoć. On mi je poslao snimak sasvim slučajno, a ja nisam ni znala da se to desilo jer sam bila u nesvesti. U bolnici sam tek videla da sam imala udarac i da sam ležala na zemlji pre nego što me je uvukao unutra. Sećam se samo da sam se u jednom momentu probudila u našem apartmanu u hotelu na sofi, gde je nastavio da me tuče preko svih podliva. Sutradan me je vezao za francuski krevet lisicama, udarao me drvenim predmetom, palicom i pištoljem po glavi, dok je pištolj bio uperen u mene. Nisam mogla da pobegnem jer ništa nisam videla na oči. Posle dva dana pravila sam se da je sve u redu kako bi mi odvezao lisice i dao lekove, pa sam uspela da izletim iz hotela i krenem ka policijskoj stanici. Međutim, tamo me je sačekala njegova majka i odvela nas na grob njegovog oca preko puta hotela da se on zakune da me više neće tući. Vratila sam se u hotel jer nisam imala drugog izbora, ali te noći posle ponoći, dok je spavao, uspela sam da pobegnem u svoj stan, a zatim kod majke. Nakon dva dana završila sam u bolnici gde sam dobila sepsu i jedva preživela", ispričala je između ostalog.

Podelila snimak brutalnog nasilja

Podsetimo, Kristina je podelila snimak na kojem se vidi kako joj muškarac prilazi i pesnicom je udara u glavu nakon čega je ona nepomično ostala da leži na podu, bez svesti.

- STOP NASILJU NAD ŽENAMA! Dosta sam ćutala. Dosta sam trpela. Dosta sam se plašila. Sada sam odlučila da progovorim o onome što sam godinama nosila u sebi. Na ovom snimku sam ja. Na njemu se vidi fizički napad koji sam preživela 31. maja. Vidi se nasilje nadamnom i trenutak u kojem ljudi pokušavaju da me zaštite i razdvoje od napadača. Dugo nisam smela da prijavim ono što mi se dešavalo. Ne zato što se nije dogodilo, već zato što sam se plašila za sebe i svoju porodicu. Trpela sam pretnje, nasilje i zastrašivanje i živela u strahu šta bi moglo da se dogodi ako progovorim. Danas više ne želim da ćutim - napisala je i dodala:

1/5 Vidi galeriju Kristina Živković Foto: Screenshot, Printscreen Pink

- Gospodin N. R. iz Šapca je osoba sa kojom povezujem ono što sam lično doživela i zbog čega sa se sada obratila nadležnim institucijama. Ne želim da bilo ko donosi presudu preko društvenih mreža - želim da se sve što sam prijavila ispita i da institucije utvrde činjenice. Pored ovog snimka, sačuvala sam i druge dokaze o pretnjama, uznemiravanju i vređanju, kao i objavljivanju mojih privatnih fotografija. Sve to sam spremna da predam nadležnim organima. Posebno želim da kažem da ljudi koji su se te noći našli tu i pokušali da mi pomognu nisu bili slučajni prolaznici. Bili su ljudi koji su se zatekli u objektu i koji su, koliko sam ja doživela i videla, takođe bili izloženi neprijatnostima i nasilju te noći. Ne objavljujem ovo da bih pozvala bilo koga na osvetu, vređanje ili nasilje. Objavljujem jer sam žrtva i više ne želim da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Niko nema pravo da me tuče. Niko nema pravo da mi preti. Niko nema pravo da me zastrašuje. Niko nema pravo da moje privatne fotografije koristi protiv mene. I niko ne treba da se stidi zato što je preživeo nasilje. Ja se više ne stidim. Ja više ne ćutim. Tražim samo da se čuje moja strana, da se pogledaju dokazi i da nadležni organi urade ono što je njihov posao. STOP NASILJU NAD ŽENAMA. STOP ĆUTANJU. ŽRTVA NIJE KRIVA - napisala je.