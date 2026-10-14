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Zorica Brunclik i istaknuti umetnik Miroljub Aranđelović Kemiš već decenijama slove za jedan od najskladnijih parova sa domaće estrade. Na ludi kamen su stali 1985. godine i od tada ništa nije uspelo da ih poljulja.

Oaza mira sa bazenom

Svoje ljubavno gnezdo stvorili su u Krnjači, a dom su opremili tako da sve bude po njihovom ukusu. Njihov porodični dom ima veoma veliko i lepo dvorište u kom se nalazi i bazen. Oko bazena su tokom toplijeg vremena postavljene ležaljke, a cela okolina je okružena zelenilom i visokom drvećem sa krošnjama koje zaklanja od pogleda znatiželjnika.

U dnevnoj sobi se nalazi veliki sto za ručak, a spavaća soba je posebna priča. Veliki bračni krevet ima duge ružičaste baldahine i sve je u svili, dok su pored kreveta komode sa lampama.

Foto: Printscreen/RTS

I kupatilo, koje je u belo-oker nijansama, je veoma prostrano. Primetno je da je kada veoma velika, kao i da se oko nje nalaze dva stuba u grčkom stilu koji daju posebnu notu celoj prostoriji, dok se na policama vidi veliki broj peškira.

1/10 Vidi galeriju GRČKI STUBOVI, NA ZIDU LEOPARD IZ JUŽNE AFRIKE! Zavirite u luks kuću Zorice Brunclik i Kemiša u Krnjači, sva u zlatu, kristali... Foto: Printscreen/RTS

Zorica ipak najviše vremena provodi u prostoriji koju naziva terasom, a u kojoj se nalaze kamin i udoban nameštaj. Zid je ukrasila kožom leoparda, koju je, kako je otkrila, dobila na poklon tokom boravka u Južnoj Africi.

Foto: Printscreen/RTS

- U ovoj prostoriji bi bila karijera Zorice Brunclik od 47 godina, kao i Miroljuba Aranđelovića Kemiša kao autora. Ovde se nalaze sve moje nagrade. Najdraži mi je opanak "Poselo na Kalemegdanu". Kada dobiješ taj opanak, to znači da ti je te godine pesma bila najslušanija. Dobila sam to priznanje za pesmu "Ja znam". Oboje smo dobili priznanja da smo nacionalni umetnici Srbije.