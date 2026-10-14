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Aneli Ahmić i Filip Car poslednjih dana prolaze kroz prilično turbulentan period u svom odnosu, a njihove ljubavne oscilacije ponovo su privukle pažnju gledalaca. Naime, do novog sukoba između njih došlo je nakon što je Car pobesneo kada je primetio da Aneli šapuće sa Terzom. Njegova reakcija bila je burna, pa je odlučio da stavi tačku na njihov odnos, ne krijući koliko mu je zasmetala situacija kojoj je prisustvovao.

Ipak, čini se da njihova svađa nije dugo potrajala. Iako je delovalo da je raskid ovog puta ozbiljan, strasti su se ubrzo smirile, a Aneli i Car ponovo su pronašli zajednički jezik. Njihovo pomirenje usledilo je veoma brzo, što je još jednom pokazalo koliko se njihov odnos menja iz trenutka u trenutak, od žestokih rasprava i ljubomore do bliskosti i razmenjivanja nežnosti.

Međutim, njih dvoje su sada ponovo dospeli u centar pažnje zbog situacije koja je zaintrigirala mnoge. Aneli i Filip zavukli su se ispod pokrivača, gde su nastavili da provode vreme daleko od pogleda ostalih učesnika. U jednom trenutku pažnju je privuklo pomeranje pokrivača u predelu Carevog međunožja, što je odmah pokrenulo brojne spekulacije o tome šta se zapravo dešavalo između njih.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Pipkanje i maženje

Da li je Aneli odlučila da svog partnera iznenadi oralnim zadovoljavanjem ili su njih dvoje samo razmenjivali nežnosti i uživali u zajedničkim trenucima, ostaje nejasno. Ono što je sigurno jeste da je njihova bliskost ponovo izazvala interesovanje, posebno nakon burnih scena ljubomore i raskida koje su obeležile prethodne dane.

Dok jedni nagađaju da su se ispod pokrivača prepustili strastima, drugi smatraju da je reč o običnoj razmeni nežnosti nakon pomirenja. Šta se zaista dogodilo između Aneli i Cara, nije moguće sa sigurnošću tvrditi samo na osnovu pomeranja pokrivača, pa gledaocima ostaje da sami procene situaciju na osnovu dostupnih kadrova.