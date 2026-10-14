Slušaj vest

Aca Lukas zakazao je koncert u Areni Zagreb za 13. februar 2027. godine, a publiku očekuje veče najvećih hitova, nezaboravne atmosfere i energije po kojoj su njegovi nastupi prepoznatljivi!

Kada Lukas izađe na binu, svaki refren postaje zajednička pesma, a koncert prerasta u žurku koja se dugo pamti. Ovoga puta, Arena Zagreb biće mesto susreta svih koji žele da pevaju iz sveg glasa, podignu ruke i prepuste se muzici.

Od balada koje pogađaju pravo u srce do pesama uz koje nema sedenja, Lukasov repertoar donosi hitove koji su obeležili generacije. Ljubav, strast, nostalgija i provod spojiće se u jednoj večeri, uz glas koji publika prepoznaje već posle prvih taktova.

Aca Lukas Foto: preentscreenHypeTV, Hype

Njegova neposrednost, snažna energija i posebna veza sa publikom daju svakom nastupu dodatnu čar. Zato ovo veče ima jednostavan poziv: okupite ekipu i spremite se za provod uz pesme koje znate od prve do poslednje reči!

Trinaesti februar rezervisan je za Acu Lukasa i najluđu žurku na Balkanu — Zagreb, spremi se da pevaš! Ulaznice su već u prodaji i možete ih kupiti putem eventim.hr.

Kurir/Hypetv.rs

Ne propustiteStarsLUKAS RASPRODAO DVE ARENE, SADA ZAKAZAO I TREĆU! Pevač pustio karte u prodaju za još jedan beogradski spektakl
Aca Lukas (5).JPEG
StarsACA LUKAS NAPRAVIO SPEKTAKL U SOFIJI! Arena odjekivala od njegovih hitova, a onda je zapevao pesmu Miroslava Ilića! (FOTO)
Aca Lukas
Stars"VIŠE VOLIM SPLAV NEGO ŠATOR KOD GADAFIJA" Rat između Nede Ukraden i Ace Lukasa se rasplamsao: Ovo je ona poručila
Aca Lukas Neda Ukraden
Stars"PRE SAM RADIO ŠTA SU MI REKLI, SAD RADIM ŠTA JA HOĆU!" Aca Lukas zapalio prepunu Arenu u Zagrebu: Tražio viski, pa saopštio veliku vest
x01 News1 Petar Aleksic.jpg

02:28
Aca Lukas potpuni promukao na finalu Hype Zvezda Izvor: Kurir