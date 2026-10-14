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Dragana Stojančević, javnosti poznata kao učesnica rijalitija "Zadruga 3", odavno je privukla pažnju svojim ljubavnim aferama i burnom prošlošću. Gledaoci su imali priliku da je prate i tokom prethodne dve sezone "Elite", dok je danas srećna u ljubavnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom.

Burna prošlost

Naime, Dragana Stojančević iz Smedereva bila je u braku sa znatno starijim muškarcem, koji je, prema pisanju domaćih medija, bio inostrani penzioner. Nakon njegove smrti, Dragana je ostvarila pravo na njegovu deviznu penziju.

- Dragana je bila u braku sa vremešnim gospodinom koji je bio inostrani penzioner. Ubrzo je umro, pa je tako ona nasledila njegovu deviznu penziju – otkrio je tada izvor za domaće medije.

O ovoj temi govorila je i sama Dragana, neposredno pred ulazak u treću sezonu "Zadruge“, kada je istakla da joj novac od eventualne pobede nije neophodan.

Ovako danas izgleda Dragana:

1/10 Vidi galeriju Dragana Stojančević, poznata učesnica "Zadruge 3", privukla je pažnju javnosti svojim ljubavnim aferama i burnom prošlošću Foto: Prinstcreen Pink, Printscreen/Instagram

- Sve što mogu da vam kažem jeste da imam penziju i da sam zaradila dovoljno novca da mi ni pobeda u rijalitiju nije potrebna. Ja sad ulazim, a vi ćete već iskopati kako i na koji način sam sebi obezbedila penziju – rekla je tada Dragana.

U međuvremenu, Stojančevićeva je značajno promenila svoj fizički izgled, a najveću promenu pretrpela je njena frizura, zbog koje danas izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Tokom učešća u rijalitiju „Zadruga 3“, Dragana je privlačila pažnju i svojim ljubavnim odnosima. Najpre je uplovila u ljubavnu aferu saBanetom Čolakom, potom je Stefan Kandić Kendi pokušavao da osvoji njeno srce, da bi na kraju poklekla pred šarmom Bojana Đukića.

Otac nije pričao sa Draganom zbog veze sa Matorom

Rijaliti učesnica Dragana Stojančević, čiji je boravak u Beloj kući obeležila veza sa Jovanom Tomić Matorom, zbog iste nije govorila sa roditeljima. Naime, njena porodica nije prihvatala romansu sa Matorom, što je Dragani teško palo, a na ovu temu govorile su i tokom boravka u Šimanovcima.

Ipak, nakon što je napustila rijaliti pre četiri dana, Dragana Stojančević je otišla kod roditelja, pa podelila kadrove iz porodičnog doma. Ona je objavila sliku svog psa i označila se u mestu Vodanj, te zatim podelila sliku na kojoj se vidi da pije pivo sa tatom.

1/11 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Petar Aleksić, Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

- To je sve počelo od rođendana, često joj to prebacim. To je moj strah jer su mi devojke uvek bile super, fine, dobre, pa mi se desi na kraju to. To ima veze sa mnom, ne da ona nešto radi. Manifestujem na odnose sve to na partnerkama, ako je neko bio loš, ne znači da će i ona. Njoj to smeta, kaže da je to opterećuje i da je guši. Nijednim svojim gestom mi nije to pokazala, ali ja imam taj neki strah. To je počelo oko veridbe, gde sam ja rekla da neću da je verim. Svaki put kada sam to radila, to mi se izjalovilo - rekla je Matora.

- Očigledno da vaša veza nema toliku perspektivu koliko ste vi tvrdili...Tvoja komšinica kaže da ti uopšte ne pričaš sa ocem - rekao je Milan, a Dragana je počela da plače.

- Ja sam rekla Dragani da sve i da izabere porodicu, ja se ne ljutim, normalno je da u vezi bude porodica prioritet. Mi planiramo budućnost, ovim ljudima ako nije bitno da nemaju podršku od familije, to nije normalno...Normalno da je teško, ja nemam problem da pričam o tome, ali to su neke stvari koje nas more. Mi se borimo sa tim, mi ljubav imamo, imamo lep odnos, ali su to teške životne stvari - rekla je Matora.