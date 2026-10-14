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U toku je emisija ''Radio-Amnezija'', a Miljana Kulić pokrenula je šou program pod nazivom ''Ja možda imam talenat'', obzirom da je prošle godine odnela pobedu.

- Ja se ove godine ne takmičim, ali sam tu da podržim kandidate. Sve pohvale za vaš žiri, ja najbolje znam kako je biti pobednik tako da je najbolje da gledaoci glasaju punom parom. Moj favorit je Jasenka i zovem gledaoce da je dovedu na tron - rekla je Miljana.

- Možemo li da te zamolimo da otpevaš pesmu kojom si pobedila? - upitao je Karić.

- Naravno - rekla je Miljana, a potom otpevala pesmu: ''Pustite me samo da ga vidim''.

- Sram vas bilo, ja sam pobedio u emisiji: ''Ja imam talenat'' - rekao je Uroš.

- Nisi, Miljana je - rekao je Karić.

- Ja sam se naježila, Miljana ti itekako imaš talenat. Pored tvoje harizme, energije i svega što poseduješ imaš i vokalne mogućnosti - rekla je Sanja.

- Ovo je bila totalna dominacija, sada si pokazala zašto si bila pobednik prošle godine - rekla je Sandra.

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MONDO Intervju: Ivan Fece Firči Izvor: MONDO/Stefan Stojanović