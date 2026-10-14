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Domaća javnost ostala je u šoku nakon saznanja do kojih je došla naša redakcija, a koji svedoče o drami kroz koju prolazi Mala Cana.

Pevačica se našla u centru pažnje javnosti nakon što je u posed naše redakcije došao uznemirujući snimak koji ledi krv u žilama.

Naime, na video-snimku se jasno vidi njena noga u potpuno bespomoćnom i teškom stanju – prekrivena dubokim ranama, ogrebotinama i masivnim podlivima koji svedoče o silini udaraca ili napada.

Iako za sada još uvek nije zvanično poznato šta se tačno dogodilo niti kako je došlo do ovog incidenta, prizori sa snimka nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

00:31 Malu Canu izujedao pas Izvor: Kurir

Pevačica je na snimku sve vreme zapomagala i jaukala od bolova, vidno potresena i u šoku, dok su joj rane očigledno zadavale nemilosrdne muke.

Kako saznajemo, Canu je izujedao pas, te je pevačicu nakon smrti velike ljubavi Andrije Bajića (89) zadesila još jedna nedaća.

Pogledajte dodatni snimak: