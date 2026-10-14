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Muzički talas devedesetih ponovo je zahvatio region, a veliki koncerti okupljaju desetine hiljada ljudi koji se s nostalgijom vraćaju u vreme najvećih dens hitova i proživljavaju svoju drugu mladost. U razgovoru za medije, poznati denser Ivan Gavrilović otkrio je kako danas izgleda život zvezda devedesetih iza kulisa, da li među kolegama postoje nesuglasice zbog honorara, ali i prokomentarisao skandaloznu izjavu Dr Igija koja je izazvala veliku pažnju javnosti.

Ivan Gavrilović se bez dlake na jeziku dotakao relacija na estradi — otkrio je kako pruža podršku Gagiju Đoganiju nakon pakla poroka kroz koji je prošao, šta misli o frapantnoj izjavi Dr Igija, ali i o sukobu Slađe Delibašić i Vesne Đogani.

1/5 Vidi galeriju Ivan Gavrilović otkriva dogodovštine Foto: Kurir TV, Kurir, Kurir Televizija

Pored estradnih dešavanja, Ivan je iskreno progovorio o porodičnom životu, renoviranju doma i operaciji supruge Marine, ali i o teškim traumama zbog kojih je zauvek stavio tačku na učešće u rijaliti programima.

- Uskoro se slušamo u Zaječaru, a epicentar nam je i Novi Sad na Sajmu kao simbolika u odnosu na prethodne dve godine. Svi zajedno koji smo ostavili trag u 90-im radimo, a sve je počelo još 28. decembra. Krenuli smo sa 5.000 ljudi, pa smo dva puta punili sale u Podgorici, zatim Beogradski Hangar i Spens u Novom Sadu. Ušli smo u krug gde je ljudima drago što smo tu — neko se seća mladosti, neko dođe da se provede, a ima i dosta mladih ljudi koji žele da čuju šta se nekada dešavalo - započeo je Ivan Gavrilović i otkrio da li ima svađa među kolegama.

- Nema svađa jer smo svi mi već ljudi od 50 godina. Nekada se u dogovorima sporečkamo oko rasporeda ko će da izađe prvi ili drugi na scenu. Ja sam uglavnom bio taj koji je otvarao te koncerte, tako da mi to nije teško palo, a svako doprinosi na svoj način - rekao je i otkrio kako se dogovoraju oko honorara.

- Svako od nas ima neku svoju cenu. U početku nismo ni znali da će vladati toliko interesovanje. Nikome više nije žao novca jer smo sa ovim koncertima praktično oživeli devedesete. Te pesme nisu toliko puštane na radiju i nismo znali da ćemo toliko zainteresovati publiku. Ljudi se zahvaljuju što smo pravili tu muziku uz koju su odrastali u tim turbulentnim i teškim godinama - dodao je.

"Uvek smo imali dovoljno novca"

Ivan je otkrio da li supruga i deca sada imaju veće prohteve pošto posla i zarade ima više.

- Deca se jesu malo ulenjila pa kažu: „Ćale, ajmo ovde, ajmo onde”, ali oni stvarno dobro rade svoj posao. Uvek smo imali dovoljno novca i nismo u fazonu nekih basnoslovnih cifara. U zadnje vreme novac ulažem u renoviranje porodične kuće i neke lepe sitnice, bez velikih investitorskih planova - rekao je i otkrio kakva je bila letnja sezona.

- Leto je bilo fenomenalno i nikada više nismo radili po trgovima u Srbiji. Najfascinantniji događaj bio je u Novom Bečeju na Danima Velike Gospojine, gde je preko 30.000 ljudi došlo da sluša muziku 90-ih i niko se nije pomerio do kraja. Pored toga, Tašmajdan u Beogradu je bio frapantan sa 8 do 10 hiljada ljudi, gde sam u jednom trenutku kleknuo i doživeo pravu hipnozu pred publikom - rekao je i otkrio kako je bilo nastupati u Crnoj Gori.

- Odziv publike je bio fenomenalan. Bili smo u Beranama gde je bilo odlično, dok je u klubu Top Hill bilo nešto manje ljudi nego što se očekivalo, ali smo se trudili da otpevamo maksimalno. Ipak, fokus nam je bio na Srbiji, gde su Subotica, Beograd i nastupi pred više hiljada ljudi prošli fantastično.

Otkrio je sa kojim kolegama se najviše druži.

- Najviše se čujem sa Gagijem Đoganijem i Doktor Igijem, dok se sa Srđanom iz grupe Moby Dick najviše družim, izlazim i radim u studiju. Drago mi je što sam ga ponovo pokrenuo u muzičkom smislu, pa sada spremamo i nove pesme, bend, prateće vokale i kostime. Sa Gagijem sam se čuo i pre ovog intervjua i uvek mu dajem podršku jer je prošao kroz pakao o kojem je i sam javno govorio - rekao je.

O šokantnoj uzjavi Dr Igija: "Shvatio je da je pogrešio"

1/7 Vidi galeriju Dr Igi Foto: ATA images, Printscreen Instagram, Printscreen/Ami Dži šou

- To je bila frapantna izjava zbog koje se on i sam smorio i povukao u sebe.Shvatio je da je pogrešio, pa sam mu rekao da ode do crkve i zapali sveću. Zvali smo ga da ne padne u kanal i on se javno izvinio, jer je u suštini veliki emotivac - rekao je Ivan.

Dotakao se i Slađe Delibašić i otkrio u kakvim je odnosima sa njom.

- Slađa je drugarica par ekselans, a moja supruga Marina je odlična sa njom. Ranije smo se često družili na splavu, ali u poslednje vreme nismo išli jer je Marina imala operaciju žuči. Kada je čovek zdrav i kada su odnosi u braku i sa decom iznivelisani, malo je potrebno za sreću i osmeh - rekao je i osvrnuo se na sukob između Slađe i Vesne Đogani na Music Week-u.

- Znam da je izbila neka frka i svađa između njih dve oko nastupa i originalnog sastava. Ja Slađi uvek savetujem da se iskulira i ne ulazi u konflikte, a mislim da su taj nesporazum na kraju rešile.

"Doživeo sam traume u rijalitiju"

1/5 Vidi galeriju Ivan Gavrilović promenio imidž Foto: Nemanja Nikolić, Kurir TV

Istakao je da ne planira da ponovo ulazi u rijaliti.

- Na rijaliti je stavljena tačka zbog svih trauma koje sam tamo doživeo i to treba prepustiti mlađima - rekao je.

Kurir.rs/Blic