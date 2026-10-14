HITNA DISKVALIFIKACIJA! Najzgodnijem učesniku Elite 10 saoptšene šok vesti
- Leon Carner je izbačen iz takmičenja nakon što je odbio zadatak žirija da se popne na stolicu.
- Stefan Karić i Marko Janjušević Janjuš doneli su odluku o hitnoj diskvalifikaciji zbog kršenja glavnog pravila.
- Pre ulaska u rijaliti Leon je rekao da mu je cilj da predstavi kvalitete i nastavi karijeru u modelingu.
Odlukom stručnog žirija, takmičar Leon Carner izbačen je iz takmičenja u šou programu koji organizuju Stefan Karić i Marko Janjušević Janjuš.
Tokom predstavljanja narednog takmičara došlo je do neočekivanog obrta. Pred organizatore i žiri izašao je Leon Carner, koji se predstavio rečima:
„Ja sam Leon Carner, dolazim iz Nemačke i to je to“.
Odmah nakon izgovorenih reči, Stefan Karić mu je zadao zadatak:
„Popni se na stolicu“.
Međutim, takmičar je odbio da posluša naređenje i kratko poručio:
„Neću“.
Nakon što je odbio da se popne na stolicu, Leon je krenuo da se obraća svojoj devojci. Zbog kršenja glavnog pravila i otpora prema zadatku, usledila je trenutna reakcija žirija koji se usaglasio oko odluke:
„Hitna diskvalifikacija“.
Ko je Leon?
Pred ulazak u rijaliti je otkrio kako je došao na ideju da se prijavi za Elitu.
- Palo mi je na pamet da se prijavim zato što želim da predstavim svoje kvalitete i da posle rijalitija pokrenem neki posao, ono, hoću da nastavim da se bavim modelingom. Time sam se bavio, ali bio sam u nekoj lošoj agenciji, nije mi se svidelo. Tako da mislim da mi je ovo baš dobra odskočna daska za nastavak karijere - rekao je Leon.
Tada otkrio ko mu se svideo od zadrugarki.
- Pa, u prošlom intervjuu sam rekao da je Anđela lepa. Jeste lepa, ono, sve to stoji. I pristojna devojka, i šarmantna, ali je zauzeta. Da se razumemo, sve žene imaju svoj način lepote. Svaka žena je lepa na svoj način. Znači, ne postoji ružna žena. Samo, tu sad može da pomogne karakter i stav kakav ima, kako se pokaže. Tako da, videćemo.