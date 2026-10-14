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Pevačica Mala Cana doživela je dramu kada ju je 11. napao pas, pri čemu je zadobila duboke rane, ogrebotine i velike podlive na nozi. Zbog naknadnog pogoršanja zdravstvenog stanja i stomačnih tegoba, pevačica je hospitalizovana, dok lekari razmatraju dalje korake i mogućnost hirurške intervencije.

Nakon što su u javnost dospeli snimci na kojima se vide ozbiljne povrede, Mala Cana je potvrdila da je primila prvu pomoć, ali je otkrila i da su joj tokom samog napada upućivane uvrede i pretnje.

1/8 Vidi galeriju Mala Cana danas je doživela pravu dramu na putu ka Beogradu, o čemu je detaljno govorila za Kurir, nakon što su je novinari sreli u blizini policijske stanice. Foto: Privatna arhiva

"Mene su tamo kad me ujeo pas psovali, govorili su mi pogrdne reči. Pričali su mi koliko su jaki. Tad me je izujedao njihov ker i ja sam otišla kod kumova u Pančevo i bila sam sredila nogu, sve to. Dali su mi sve što mi treba, ali danas mi je pozlilo u stomačnom delu i sada ne znaju šta je", izjavila je Mala Cana.

U telefonskom razgovoru iz bolničke postelje, pevačica je objasnila u kakvom se stanju nalazi. Na pitanje šta se tačno dogodilo, kratko je navela: "Imala sam neki napad".

Ostavili su je u bolnici

Pevačica je potom opisala trenutne zdravstvene komplikacije:

"Trenutno sam u bolnici i jedva dišem. Hirurškim putem je to sređeno, a ovo su sad neke druge povrede".

Ona je dodala da trpi jake bolove i da lekari još uvek niste doneli konačnu odluku o operaciji:

Detaljnije u prilogu.

00:31 Malu Canu izujedao pas Izvor: Kurir

"Ovo se desilo 11., a trenutno me boli stomak i želudac, prosto ne mogu da verujem na šta su ljudi spremni. Lekari razmatraju operaciju. Još se dvoume oko toga".

Na pitanje da li ima nekoga pored sebe ko joj pruža podršku, poručila je:

"Imam, moja majka je tu, tu su kumovi... neko će da dođe".

Prijavila sve policiji

- Sve je prijavljeno policiji. Otišlo je sve predaleko. To sa nogom je završeno, primam injekcije, idem na previjanja - rekla je Mala Cana za "Telegraf".