Slušaj vest

Popularna pevačica Tanja Savić okrenula je novi list u svojoj biografiji – napustila je rodno Smederevo i sa naslednicima Maksimom i Đorđem, uz podršku izabranika Muhameda Mukija Bešića, svila porodično gnezdo u srpskoj prestonici.

Izbor je pao na ekskluzivnu i visoko kotiranu gradsku lokaciju, gde je muzička zvezda pazarila vrhunsku nekretninu.

Zavirite u novi dom: Spoj luksuza i topline

Foto: Printscreen

Nakon preseljenja, Tanja je rešila da po prvi put podeli djelić intimne atmosfere sa pratiocima na društvenim mrežama, otvarajući portale svog novouređenog prostora. Centralno mesto zauzima grandiozna dnevna soba uređena po najsavremenijim trendovima enterijera.

Pažnju posmatrača odmah privlači masivna, zakrivljena garnitura presvučena u moderni bež bukle štof, upotpunjena brižljivo odabranim jastucima u toplim nijansama. Uz nju se savršeno uklapa minimalistički kružni stočić, dok raskošnu podnu podlogu čini autentičan sag izrađen od prirodne kože.

Spektakularne vizure prestonice

Foto: Printscreen

Ipak, vizuelni vrhunac stana predstavlja monumentalna staklena stena koja se proteže od poda do plafona. Kroz ove panoramske prozore pruža se impresivan pogled na gradske pejzaže, rečni tok i gradilišta koja svedoče o ekspanziji ovog elitnog stambenog bloka. Zahvaljujući ovakvom arhitektonskom rešenju, enterijer je tokom čitavog dana okupan prirodnom svetlošću, stvarajući utisak neograničene širine i prozračnosti.

U opuštenoj i domaćoj atmosferi, pevačica je zabeležila i urnebesne momente sa kućnim ljubimcima koji su već u potpunosti prigrlili novi prostor. Kamere su zabeležile psa i mačku kako uživaju na suncem obasjanom nameštaju, a poseban osmeh na Tanjino lice izmamio je mačak Brka, koji je uz pomoć veštog skoka na kvaku samostalno otvorio vrata prostorije.

"Moj mačak sam otvara vrata, tako što skoči na bravu. Moj lepi Brka", zabeležila je Tanja u svom prepoznatljivom, duhovitom tonu uz prateće emotikone.

Pogledajte dodatni snimak: