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Otac bivše rijaliti učesnice Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, podelio je utiske o učesnicima ovogodišnje sezone, ćerki, ali i njenom dečku Asminu Durdžiću.

- Sve je pod kontrolom, tu je sa strane lepotica, odvojili ste me na par minuta od nje. Volimo da prošetamo pored reke. Bili smo malo u Topoli na Oplencu, lepo smo proveli. Družio sam se sa Erom, sa Atinom Ferrari. Ja volim srpske običaje, tradiciju. Ja idem non-stop gde god je takva manifestacija - rekao je.

Kako kaže, ne prati konstantno rijaliti, a novi učesnici mu se nisu posebno istakli.

- U prva dva meseca ja nikada ne pratim. Svi hoće da se dokažu, svi su u gasu, svi su imali dogovore napolju. Nije samo ova sezona, nego i tako od ranije. Po hotelima, morima, restoranima, sve je to bio neki dogovor, ali za dva tri meseca padaju maske i posle svakog ofira - objašnjava Taki.

"Ušao je i nasilnik iz Crikvenice"

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

Taki je izneo svoj sud o turbulentnoj vezi Aneli Ahmić i Filipa Cara.

- To su iskusni igrači koji traže kadar. Oni žele da budu u centru pažnje, da dobijaju glavna pitanja, da budu u temi, tako da je to većinom sve fejk tamo. Vidimo da su tu ušli i bivši neki igrači, stariji, pa ušao je i nasilnik iz Crikvenice. Vidimo kako se odmah ponaša prema devojkama. Hvala Aneli što će sad da opere Maju za sve ono što je radio Maji. Vidimo kako se ponaša, kako je vređa. Ali to je tek početak. Videće još šta će biti do kraja. Ja sam čuo da su se oni čuli i mimo rijalitija već dugi niz godina jer oni su ljubomorni na Maju, prate Maju. Zašto oni svi mrze Maju? Zato što je Maja imala nekad sa tim kretenima neke odnose, pa su oni bili zato i non-stop su se svađali oko njih - rekao je Majin otac.

Sa ćerkom Majom je u odličnim odnosima, ali sa njenim dečkom Asminom Durdžićem i dalje nema dobar odnos, niti ga viđa.

- Maja je sad van rijalitija. Uživa, Maja posećuje lepe destinacije. Tek je to počelo. Možda se Maja i pojavi na malom ekranu. Nikad se to ne zna. Ja ne pričam u Majino ime kad je ona napolju. Videli smo se pre neki dan, baš smo bili ovde na ručku. Ja sam u super odnosima sa svojom ćerkicom i izlazimo. Čujemo se viđamo, svaki drugi dan, dok sa drugom polovinom nemam nikakav kontakt, niti me on zanima u životu. On je rekao šta ima da kaže. Ja preko svojih reči ne prelazim. Ja sam ozbiljan čovek - rekao je.

Na pitanje da li je Maja izgladila odnose sa Asminovim roditeljima, Taki kaže:

- Ne znam, ne pričamo o tome. Maja je nabavila novog psa, tako da sam malo i ljut što sad posvećuje pažnju toj maloj kuci nego Leu. Ali dobro, sad treba malo i da uživa. Sad je u Italiji. Troši što je zaradila, usplaćena je, dobila je Maja svoje honorare. Nek ide dete nek uživa po belom svetu - objašnjava on.

Iako je on renovirao stan za svoju ćerku, Maja je rešila da ga sredi po svom.

- Posle mesec dana je završila stan. Sve je izbacila, sve. Ona nije znala da sam ja kupio novo, da je to sve stajalo u celofanima. Ona je bacila nove televizore u kontejner. Ja sam se šlogirao jer sam ja to renovirao. Ona neće to, ona hoće po svome. Ja nemam ništa protiv. Uradila je kupatilo u jednoj boji, pa joj se nije sviđalo, pa je lupala, pa druga boja. Digao sam ruke. Radi dete sa svojim stanom šta god poželiš - priča Taki, a na pitanje da li joj je Asmin pomogao u renoviranju, kaže:

- On je bio tamo. Sad ja ne znam šta je uradio. Ja ga nikad nisam ni video.

Dotakao se i Majinog ulaska u rijaliti.

- Pa ne znam ja. Nisam vidovit. I ako bude ulazila, to je već njena stvar. Ako bi ona ušla i kad bi ušla, rijaliti bi odmah otišao u nekom drugom smeru. Znate da Maja ima tamo i bivše momke. Da se pomire ona i Car, ja to ne bih poželeo najvećem dušmaninu, a kamoli samom sebi - rekao je.

"Puno koštam"

Taki je otkrio i da li će on konačno pristati da bude učesnik “Elite 10”.

- Ja? Nikad se ne zna. Puno koštam. Koliko imam tamo dušmana i obožavateljki. To bio haos.

Taki je otkrio i da li priželjkuje da mu ćerka podari unuče.

- Ne želim o tome da komentarišem. Ne podržavam ni Majinu vezu. Ja sam protiv toga - rekao je.

O Staniji Dobrojević nije želeo preterano da detaljiše, osim da će njihov susret biti na sudu.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

- Mi smo trenutno u lošim odnosima. Moj advokat je pokrenuo tužbu zato što je ona mene vređala, svakakvim imenima me nazivala. Maja je rekla šta je rekla. Ja stojim iza toga i vidimo se na sudu. To neka ona dokazuje na sudu da li je bilo ili ne. Maja je isto tu svedok. Ima još neke devojke koje su tu bile, koje će da posvedoče. Ne bih ništa u vezi postupka ne bih ništa dao nikakve izjave. Maja i ja nikoga nismo tužili. Nemamo zašto. To je rijaliti šou. Ali ovo se otrglo kontroli. Ona je i mene tamo mene svakako nazivala - objasnio je on.

Kurir.rs/ Blic