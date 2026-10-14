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Nenad Marinković Gastoz ponovo je privukao pažnju na društvenim mrežama, a ovog puta u centru priče našli su se njegov Instagram stori, raskošno posluženje i pozadina koja je mnogima odmah zapala za oko. Dok je na prvi pogled delovalo da uživa u idiličnom ambijentu, uz bazen, planinske predele, domaću rakiju i bogato meze, ubrzo se pojavila fotografija koja je pokrenula sumnje da baš sve nije onako kako izgleda.

Naime, Gastoz je objavio fotografiju na kojoj se vidi sto sa posluženjem pored bazena, dok se u pozadini prostiru zelenilo i brda. Prizor izgleda kao savršeno mesto za beg od gradske gužve, ali korisnicima društvenih mreža nije promaklo da postoji još jedna verzija gotovo identične fotografije.

Foto: Printscreen

Upravo je tu nastao haos! Na mrežama se pojavila njegova ranija objava, autentična, sa istim bazenom, istim stolom, istim čašama, flašom i posluženjem, ali sa potpuno drugačijom pozadinom. Na toj fotografiji vide se kuće i objekti koji okružuju bazen, dok je u novijoj objavi ambijent znatno drugačiji.

Kako se može videti poređenjem dve fotografije, predmeti na stolu i njihov raspored gotovo su identični, dok se okruženje razlikuje. Zbog toga su mnogi posumnjali da je Gastoz upotrebio staru fotografiju, a zatim uz pomoć veštačke inteligencije izmenio pozadinu kako bi stvorio utisak da se nalazi na drugoj, atraktivnijoj lokaciji. U prilog tome svedoči i to što mu na storiju piše "AI sadržaj"!

Foto: Printscreen

Prikriva tragove dok je Anđela u rijalitiju?!

Ipak, osim priče o veštačkoj inteligenciji, ova objava otvorila je i novo pitanje među pratiocima koji pomno prate svaki Gastozov potez. Mnogi su se zapitali da li pokušava da zamaskira gde se nalazi i kako provodi vreme, naročito zbog turbulentnog odnosa sa Anđelom Đuričić, za koju je u više navrata govorio da je i dalje voli, iako su se dan pred njen ulazak u rijaliti dogovorili da raskinu.

Njihova ljubavna priča već dugo je pod lupom javnosti, a svaki novi snimak ili fotografija na kojoj se Gastoz pojavljuje u ženskom društvu dovoljan je da pokrene lavinu komentara. Njegovi potezi posebno su zanimljivi Anđelinim fanovima, koji ne propuštaju priliku da analiziraju svaki detalj i upoređuju njegove reči sa onim što se pojavljuje na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen, Printscrean

Podsetimo, Gastoz je nedavno prošao kroz torturu od strane Anđelinih fanova, koji su ga najstrašnije napali kada su došli do snimka na kom Marinković na jednoj žurki u vrat, naočigled svih prisutnih, ljubi svoju bivšu devojku, sa kojom je davno bio.

Pogledajte dodatni snimak: