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Pevač Mirza Malkoč govorio je o svojoj prvoj promociji u Beogradu, razlozima zbog kojih supruga nije bila uz njega, iskustvu iz takmičenja "Zvezde Granda", kao i o prekretnici u životu kada je fudbalski teren zamenio muzičkom scenom.

Pevač je istakao da uvek oseća tremu pre nastupa i da bez nje ne izlazi na scenu, ali naglašava da je u pitanju pozitivna trema.

- Uvek ima treme, ja bez treme ne idem. Ne dešava se neki nastup da nema treme, ali to je pozitivna trema koja je i dobra. Ovo mi je nekako moja prva promocija u Beogradu, a možda i u životu, ali eto kreće iz Beograda što mi je drago. Što se tiče pesama, radili smo stvarno i birali kvalitetno i autore smo birali isključivo dobre, tako da verujem da će ljudi prepoznati taj kvalitetan rad.

Foto: Kurir

"Supruga je morala da ostane kod kuće sa bebom"

Govoreći o podršci najbližih, naglasio je da mu porodica izuzetno znači još od malih nogu, pa sve do trenutka kada je uplovio u bračne vode, jer bez njih ništa ne bi bilo lako. Takođe je razjasnio zašto supruga te večeri nije bila sa njim na promociji.

- Nije tu jer sam nedavno dobio drugo dete, tako da je morala ostati kući jer je malecki jako mali i nije ga mogla napustiti. A mislim da je to u stvari i najbitnije u životu, tako da nikakva karijera i promocija nije bitnija od malog djeteta. Ona je ostala kući, nažalost.

"Osetio sam skok u karijeri zbog 'Zvezda Granda'"

Iskustvo iz takmičenja "Zvezde Granda" vidi kao ključnu tačku koja mu je donela najveći skok u karijeri i povećala broj nastupa, iako smatra da uspeh u takvim formatima zavisi od mnogih sporednih faktora.

- Od svih tih takmičenja, najviše sam tu osetio skok u mojoj karijeri, što se vidi i po broju svirki koliko vas zovu. Nisam imao sreću da idem do kraja, jer je to šou-takmičenje gde ne mora značiti da ako ste dobri da ćete proći dalje. Jednostavno se desi neki lapsus ili je žiri došao na levu ili desnu nogu. Kad je trebalo da ispadnem nisam ispao, a kad je trebalo da prođem – ispao sam. Žao mi je što nisam otišao daleko ili što nisam bio generacija koja je imala mentore koji bi mi ukazali na stvari u nastupu koje im se ne sviđaju.

05:55 Mirza Malkoc intervju Izvor: Kurir

"Napustio sam fudbal u 19. godini, muzika mi je donela novac"

Otkrio je da mu je fudbal bio najveća ljubav, ali da ga je napustio u 19. godini u rodnom Bihaću.

- Nogomet je bio moja najveća ljubav, ali sam ga napustio u 19. godini jer sam vidio da od toga nema ništa tamo gde sam ja rođen i malo sam se razočarao. Onda sam se bavio fakultetom i muzikom. Nisam imao sreću da napravim veći iskorak u fudbalu, nisam otišao negdje vani ili u neki veći klub na Balkanu. Od fudbala nikad nisam ni zarađivao, tako da mi je muzika donela novac.

Na pitanje da li žene više vole fudbalere ili pevače, Mirza je dao diplomatski, ali jasan odgovor:

- Zavisi gde igrate, ko ste i šta ste, ali opet mislim da pevači imaju više doticaja sa ženama.

"Halid Bešlić je čovek iz naroda"

Prisetio se i svojih početaka na Hayat televiziji u Bosni i Hercegovini, gde je došao do polufinala i dobio priliku da peva sa muzičkom legendom Halidom Bešlićem.

- Tad se Halid Bešlić pojavio i birao dva takmičara s kim će da peva, a jedan od njih sam bio ja. To je bila velika čast i imao sam istu tremu. On je čovek stvarno iz naroda, ali je uticao na mene jer svi mi u tim godinama malo lebdimo.

Mirza je otvoreno je progovorio o svom nekadašnjem novinarskom i voditeljskom angažmanu, priznavši da bi bio katastrofalan novinar.

"Radio sam kao voditelj jedno pola godine i skontao da mi to ne ide, da stagniram i ne napredujem ni metar. Posao mi se nije svideo jer je bio takvog manira da vas zovu i subotom i nedeljom kad god je nešto zanimljivo, pa sam dao otkaz."

Pevač se prisetio i svoje prve uživo emisije na televiziji koja se pretvorila u pravi kolaps pred kamerama.

"Ubacili su me u mašinu da vodim emisiju od sat vremena uživo i bukvalno sam se nakon 20 minuta izgubio, nisam znao ni šta sam pitao gosta."

Mirza se osvrnuo na stanje na muzičkoj sceni i ponašanje pojedinih kolega.

"Meni se estrada inače ne sviđa puno. Da sam velika zvezda, uvek bih snimio duet sa nekim ko uopšte nije poznat, a ne sa drugom zvezdom. Iskreno bih u tom trenutku pogurao neku mladu osobu koja je kvalitet i talenat."

Pevač je dodao da nema nekoga ko ga je drastično razočarao, ali da mu smeta što se ljudi odmah povuku čim dođe do priče o saradnji. Što se tiče odnosa sa kolegama, istakao je da je u dobrim odnosima sa Slađanom Mandić, sa kojom je i nastupao, kao i sa Adijem Šošom, Fatmirom Sulejmanijem i drugima.

Tokom takmičenja, Mirza je imao priliku da sarađuje sa poznatim mentorima, među kojima je bio i Halid.

"Meni je Halid dao najveće savete – da budem čovek, da imam obraz i da će sve proći, jer danas možete biti gore, a sutra dole."

Komentarišući poslovne poteze starijih kolega, Mirza je pohvalio Alena Islamovića zbog pokretanja privatnog biznisa sa uzgojem lešnika.

"Alen je to dosta pametno uradio da ima čime da se bavi kako se bliži kraj karijere."

Pevač je priznao da se i sam okušao u preduzetništvu van muzike, otkrivši da je imao privatni biznis i da se bavio ugostiteljstvom.

O pesmi „Mlada dama“ i poruci podrške ženama

- Pa možda možda mlada dama hajde možda mlada dama možda bi svakoj mladoj onaj podršku dao takvu... mislim Mlada damo je stvarno fantastična pjesma u kojoj tekst stvarno daje podršku djevojci koja je tužna zbog ljubavi i u toj pjesmi čovjek momak prilazi i daje podršku jednostavno baš je ono podrška za sve žene.“