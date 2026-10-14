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U emisiji "Pitam za druga" voditelji Stefan Kandić Kendi i Anastasija Buđić ugostili bivšu učesnicu"Elite" Vesnu Ćuruviju. Na samom početku ona je komentarisala odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara.

- Aneli je ove godine užas, ja moram da kažem istinu. Ja njoj kad čujem glas, ne mogu. Ona je ove godine katastrofa. Mislim da je ova sezona suviše za nju, dosadila je Bogu i narodu i ne znam šta ovaj narod ocenjuje? Trebalo je da ostane kod kuće sa svojom devojčicom. Što se tiče Cara on je iščelivan par godina, vrlo šarmantan i sipmatičan, ali tresla se gora i rodio se miš. On je mene razočarao na startu i više sam očekivala od njega. On je brzo pao za slobodu. Ja sam Đukića jako volela, ali nerviralo me je njegovo ponašanje i njegovo glumatanje, a sad ga obožavam. Car se prvih dana ismevao Đukiću, a šta je sad ovo? Ja nisam očekivala da će Car ovako da tera rijaliti, ali ko zna šta će da bude i šta on ima u glavi. Razumem da se zaljubiš, ali on je smešan. Ima skoro 40 godina, svega je svestan, ali da je drugačiji bio bi još jači. Koliko li će on još da izdrži. Gledala sam ono sa Miljanom i nisam mogla da verujem. Čula sam Miljanino pitanje, ali onakav napad? Tačno se vidi da ono što bi usmerio na Aneli da usmeri na druge. Ja ne verujem da on glupata, on se stvarno pogubio i ja ne mogu da verujem. Tri godine, postao je otac i mislila sam da će ovo da podigne na viši nivo. On je hvalisavac, narcis i histeriorična ličnost. On viče "ja pa ja", priča i prebacuje se na sebe i njegova porođena su besprekorna - pričala je Vesna.

Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

- Prvi put je neko izvukao tajnu od Aneli da je imala s*ks prošle godine sa Janjušem - dodala je Anastasija.

- Dobro, to se znalo. Janjuš je drugačiji i traži poverenje, a Car insistira koliko njemu to smeta. Ovo što je bilo mislim lično da je Car svestan da se nešto desilo i da je Terza u svakoj čorbi mirođija jer ono što je ona rekla kao razlog nema logike. Pa ako ga voliš i trudna si što ne bi rekla? Nije joj prvi put - nastavila je bivša učesnica Elite.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV