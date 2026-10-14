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Marija Kulić, majka aktuelne rijaliti učesnice Miljane Kulić je u intervjuu govorila o učešću njene ćerke, ali i bez dlake na jeziku komentarisala ovogodišnje elitare, žestoko iskritikovala Filipa Cara, kom kako kaže sledi tužba zbog okršaja sa Miljanom.

Marija Kulić je žestoko oplela po mnogim Elitarima, a nije štedela ni Marka Janjuševića Janjuša, kao ni Anđelu Đuričić.

Na pitanje kako joj se dopada dosadašnje učešće njene ćerke Miljane Kulić, kaže:

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

- Nisam potpuno zadovoljna. Potpunost bi se ogledala u tome kada Miljana na žurkama ne bi pila alkohol. To joj zameram od samog početka i to sam joj pričala pre ulaska u rijaliti da je za jednu ženu mnogo ružno da popije i da pri tom izgubi kompas, to jest kontrolu ponašanja. Ostalo je sve kako treba izvanredno, sem one situacije koja se juče desila, gde je nastupilo pomirenje brže nego ikada. Sem te situacije, ona mi je bila odlična. Da izuzmemo, alkoholna pića na žurkama i te situacije koja se dogodila u toku jučerašnjeg dana i koja je došla do takvog vrhunca da se ne prašta. Baš iz razloga što sam ja odvajala vreme pored Miljane da posvetim eto i drugim učesnicima pažnju u smislu da im dam savet. Obično oni svi mene pozovu da dobiju savet od mene kako da se nose sa komplikovanim učesnicima rijalitija. S obzirom da sam ja za Filipa Cara odvajala vreme i savetovala ga, logično mi je bilo da će biti uz Miljanu. Ovo od njega nisam očekivala - ističe Marija, pa podseća na sve prethodne situacije u kojima je Car pokazivao agresivnost:

- On je zapravo u svim sezonama rijalitija do sada bio agresivan i nasilan, ali sam ja se tu negde prešla jer sam mislila da je možda sazreo za ove tri sezone u kojima se nije pojavljivao i da će se možda predstaviti u drugačijem svetlu. On je dokazao apsolutno sve ono što su njegove partnerke pričale o njemu. Dokazao je da je agresivan, nasilnik. Ako nema poštovanja prema svojoj majci i svojoj porodici, a slušali smo snimak Aleksandre Nikolić koji je pustila, to je bio razgovor sa njegovom majkom i kako se njegova majka žali na njegovo ponašanje u kući, na agresiju, na nasilništvo, da se ne biraju ni ruke, ni noge, ni reči. Na osnovu svega toga je ovo moglo i da se očekuje jer se drvo savija dok je mlado, kad ostari, više se ne može saviti. On je sve potvrdio. Filip Car jeste nasilnik, ali agresiju i nasilje isključivo sprovodi nad ženama, nad ženama. Ja sam preporučila da uvedu Kristijana Golubovića, pošto su oni ranije pričali o tom meču, o tom dvoboju, pa da se sa njim on obračuna, a ne sa Miljanom. A dobro se sećam rijalitija u kom sam ja učestvovala kada je dobio šut u zadnjicu od Kristijana i kad je pobegao kao mali miš. Tako da bih ja volela da dođe neko da Filip Car ponovo postane mali miš. S obzirom da je izvršio nasilje nad mojom ćerkom, ja sam tu da nju zastupam i da njoj pružim podršku u smeru u kom ja mislim da treba.

Filipu Caru, ističe sledi tužba zbog fizičkog kontakta i nasrtaja na Miljanu.

- Miljana je dala ovlašćenja advokatici pre ulaska u rijaliti. Potpisala je 15 ovlašćenja da mogu da se puste tužbe u slučaju da je to potrebno. Smatram da je i te kako potrebno jer nju niko ne sme nigde da davi ni u rijalitiju, apsolutno nigde. Ja da se obračunavam sa njim ne mogu jer nisam tamo. Dva sata dajem, on bi već bio na kapiji. On je zajažljiv, egoista. Ja sam već kontaktirala advokaticu. Tužba je spremna da se pusti već sutra, jer sam danas imala obaveze. Ljudi su mi poslali snimak, ali ja taj snimak moram da prebacim na flešku, da pošaljem njoj i ona da ima za sud, da to sudija vidi crno na belo šta se dešavalo i da na osnovu toga negde i odlučuje o kazni.

S obzirom na to da je Miljana pre nekoliko dana plakala, brinući se za zdravlje svog oca, pitali smo Mariju, kako je suprug Siniša.

- Generalno je dobro, može bolje. Taj glas ga malo zeza zbog te operacije, pa slabu komunikaciju ima sa ljudima u smislu da ga ljudi ne razumeju. On se mnogo napreže da bi rekao da bi ga razumeli, tako da u tom smislu nije kompletan život kakav bi trebao da bude. Ovako se odlično oseća i sve je super, a Miljana brine. Miljana samo kad mu čuje glas i kad se seti da slabije priča. A ranije je bio grlat čovek, kad kaže nešto ili se razdere, čuju ga i u susednoj ulici. Miljani žao. I kako godine prolaze, ona je svesna da i dolazi starost, sve to dolazi prirodno. Više volim da se osamostali u smislu da manje bude sa nama, da više bude u rijalitiju baš zbog te povezanosti. Razmišljam više puta kako bi ona podnela posle to sve sama. Sestre bi morale da budu mnogo uz nju jer su one nekako mlađe, a razumnije. Miljana je emotivna, mnogo je vezana za mene, Sinišu i za Željka - kaže Marija.

Na konstataciju da je Aneli Ahmić zavela veliku većinu muških učesnika rijalitija, Marija kaže:

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

- Pa zavela je zato što svi znaju da će najjaču priču imati ako se uhvate sa njom. To je jedini razlog. Nikoga ne bi zavela da su u spoljnom svetu. Niko se ne bi okrenuo za njom jer niko ne želi takvu ženu za svog partnera. Tamo se svi hvataju nje jer znaju da je, to će svašta da uradi zbog priče, zbog rijalitija i zbog toga što znaju da će da pored nje zagarantovan kraj, 12,20 jul, kad beše finale. Sigurni honorari.

O ponašanju Anđele Đuričić nije preterano želela da detaljiše, osim da će vreme pokazati, da li je folirant ili ne.

- Ona se dobro drži. Ja se bojim da je Anđela veliki folirant i lice koje pokaže u rijalitiju da nije tako i u spoljnom svetu. Baš iz nekih tih njenih ranijih radova, jer ne može neko ko je bio sklon ovome i svemu i svačemu i nekim najgorim stvarima odjednom da postane svetica, primadona. Svaka joj čast, ne želim da pogrešim. Za sada je super, ali ne bih volela da čujem da je u spoljnom svetu onakva kakva je bila ranije, a da je samo ovo bilo foliranje.

Maja bi se pomirila sa Filipom Carem

Kako se najavljuju brojni ulasci ranijih učesnika "Elite", Marija je priznala koga bi želala da vidi u "Eliti 10".

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Foto: Printscreen

- Maju Marinković i Asmina, taj sukob sa Filipom Carem. Za mene bi to bio sada pun pogodak i najinteresantnija priča - kaže ona, ističući da u ljubav Maje i Asmina ne veruje, te da misli da bi se Marinkovićeva pomirila sa Filipom Carem, uprkos svemu što je bilo među njima.

- U taj lažni sjaj isto ne verujem, jer ja sam gledala Maju u emisiji kod Ognjena Amidžića. Maju odlično poznajem. Poznajem i Cara. Car se meni mnogo poveravao i kada je bio u sukobu sa njom i kada su bili zajedno i kad nisu bili zajedno. Pričao mi njihove tajne. I ja sam apsolutno sigurna da bi oni i pored svega onoga strašnog što se izdešavalo u spoljnom svetu ponovo bili zajedno. Nažalost. I jednom i drugom je preko potrebna stručna pomoć. I trebalo je mnogo ranije da je potraže. Mislim da je za sada kasno i da taj njihov spoj bi na kraju ne izrodio ljubav u smislu deteta, nego vidim da bi se to završilo fatalno. S obzirom na ovakvo njegovo agresivno ponašanje, svi pričaju i oni koji su bili sa njim u rijalitiju da i on konzumira narkotike i da se u spoljnom svetu još agresivnije ponaša kad je pod dozom tih narkotika. Ja njemu vidim, ne želim, ali predvidim ustanovu ili zatvor.

O Bebici i Zoli

Kontakt sa Miljaninim bivšim partnerima Nenadom Macanovićem Bebicom i Lazarom Čolićem Zolom nema.

- Bože me sačuvaj. U životu nikada. Nemam šta ja da se čujem sa Miljaninim partnerima. Kad je Miljana kod kuće na primer i telefon je stalno na nečujno. Zola ima običaj da pošalje meni poruku kad se dogovaraju oko TikToka. Aha. “E, kažite Miljani da pogleda telefon. Poslao sam joj poruku” i toliko. A neki dogovori, Bože me sačuvaj, taman posla - kaže ona, a na pitanje da li joj Bebica još uvek duguje novac, kaže:

- Ne, skraćeni je dobio izvršitelje. Tužba je postala pravosnažna i izvršna. Izvršitelji iz njegovog kraja opštine tamo kojoj on pripada su već uzeli predmet da rade. Kažu da nema sredstava na računu. Bitno je meni da sam dokazala da ovaj je on veliki prevarant, lažov i lopov, a novac će kad-tad vratiti.

Kurir.rs/Blic

30:24 Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV