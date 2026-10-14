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Pevač Željko Šašić obratio se medijima neposredno pred početak svog koncerta u MTS dvorani. U iskrenom razgovoru, Šašić je otkrio kako se bori sa tremom, kako je tekla organizacija i hoće li izvesti pesmu sa Majom Nikolić.

Na pitanje o očekivanjima i tremi pred sam izlazak na scenu, Šašić je istakao da mu bliski ljudi u poslednjim trenucima stvaraju pritisak.

"Evo vidi, gle još jedan od onih što mi nabacuje tremu. Ovih dana moji bliski ljudi, svako me zove pita me jes sam dobro, jes sam normal trembim tim i oni nabacuju tremu. A ja se nekako branim. Valjda ću se odbraniti."

05:15 Izjava Željka Šašića Izvor: Kurir

"Koncert pravim zbog publike, a ne zbog gostiju"

Šašić se osvrnuo na trend među kolegama koji u prvi plan ističu goste na koncertu, naglasivši da je njemu takav pristup stran.

"Nakaradno mili moji. Vi ste nove generacije. To je meni nakaradno. Znači mene kad neko pita, ni nije me ni pitao za zdravlje ni za moj koncept ni za moju karijeru. On me već pita za goste. Meni je to nakaradno. Ja ovo ne pravim zbog gostiju. Pravim zbog gostiju zbog publike. Kolege naravno biće i kolege. Evo jedan se sad mota oko mene. Biće dosta nekih kolega sve sam ih ja zvao od srca. Ko ima vremena i dobru dobro raspoloženje ove srede i to je malo. Ja sam to izjavljivao na nekoliko medija. Znaš šta je tu problem što ima nekih što nemaju mreže a neki ne gledaju televiziju. Onda ja ne znam, ja sam to rekao milion puta, svi su dobrodošli al' nikog nisam lično zvao, a ne, neki su meni govorili da će doći tu. Tako da dobrodošli naravno."

Kada je reč o rasporedu sedenja u prvim redovima MTS dvorane, pevač je istakao da je sve prepustio organizatorima:

"Ti ovi ljudi iz organizacije iz MTS dvorane znaju kao gde se to smešta, kako to je raspored, tako je i tako dalje. I onda sam ja to njima ovaj tu prepustio. I ovaj svi će biti što bi rekli negde na svojim mestima, a posle ako se izmešaju..."

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Pripreme, odmor i dolazak pred sam koncert

Govoreći o tome kako su tekle pripreme i da li je uspeo da se odmori pred nastup, Šapić je izjavio:

"Pa jesam se oglašavalo ma da sve je u redu nego malo bila gužva oko svih tih priprema znate ono nije baš jednostavno. A onda onako malo i radi neke odgovornosti juri tamo ovamo na 100 strana i eto uspeo sam malkice da dremnem ako se to tako zove Sve što je meni potrebno to ja uvek praktikujem od malena. I eto"

Na pitanje zašto u dvoranu dolazi nedugo pred početak nastupa dok mnogi pevači stignu satima ranije, pojasnio je da je već boravio u prostoru tokom dana:

"Da. Ja sam danas već bio ovde su pola dana znaš ja sam otišao kući malo ono na kratko i eto vratio se tako da ja bih ovde možda bio ceo dan ali ne znam gde ću sa sobom".

O kolegama iz 90-ih i "dance" koncertima

Odgovarajući na pitanje o popularnim "dance" koncertima iz devedesetih godina i da li su ga kolege zvale da učestvuje, Šašić je objasnio da pripada drugačijem žanru:

"A mislite ovo ovo dance varijanta? Dan varijanta imam Gavrilović i to. Ne ne. Oni su isti ipak neka druga grupa. A ja ponovo nekako za sebe. Mada sam imao jedan nastup za njima i mnogo mi je lepo bilo i tako smo se prisetili raznih naših dugodopština koje su već onako već vremešne al' to je prvo inostranstvo. A ovde ne. Inače drago mi je da oni to tako rade i to je zanimljivo. To ima mnogo ovih stvari oni su svi obeležili jedno vreme i je hvala bogu da radi i dalje"

Na pitanje novinara da li će na repertoaru biti pesma koju je snimio sa Majom Nikolić, Šašić je bio izričit:

"Ne, strašna stvar, ali ne. Nisam četiri. Snimio sam ih i više. Al' dobro ti znaš za četiri. Ali neće biti. Nije šteta, ali neće. Ne, biće dva, al' ne više od toga."

Na koncertu je prisustvovao veći broj poznatih ličnosti, a najpoznatiji među njima bili su:

00:33 Teodora tokovic i milos radovanovic dosli na zeljkov koncert Izvor: Kurir

03:28 Bojana Lazić kod Željka Šašića Izvor: Kurir

I drugi.

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