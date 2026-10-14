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Jelena Karleuša u poslednje vreme ne odvaja se od Aleksandra Ševa, a njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost.

Iako dosad nije htela ni da potvrdi ni da demantuje da je sa 25 godina mlađim manekenom u ljubavnoj vezi, izgleda da je svim nagađima došao kraj!

Sudeći po fotografiji do koje smo došli, pop zvezda odlučila je da više ne krije da ima novog dečka, pa je sa Aleksandrom na snimanje jedne emisije u Skoplju došla držeći se za ruke, ne obazirajući se na to da li će ih neko uslikati u ovako prisnom momentu.

Kako su nam rekli izvori sa lica mesta, oni su se sve vreme smeškali i nisu odvajali pogled jedno od drugog, a svi koji su mogli da vide Jelenu kažu da skoro nije bila srećna i zadovoljnija.

Inače, Karleuša će 17. oktobra održati spektakularni koncert u Skoplju u Areni u "Jane Sandanski", a veliku pomoć oko organizacije pruža joj i novi partner.

1/6 Vidi galeriju Pevačica cveta Foto: YT kanal Pravo lice estrade, Privatna arhiva

Podsetimo, Jelena dosad nije želela da potvrdi vezu sa Ševom, iako je o njemu pričala samo najlepše.

Tako je i na pitanje na poligrafu u Skoplju da li su zajedno, odlučila da pritisne panik taster, čime je izbegla da pruži direktan odgovor.

Teško je odgovoriti na to pitanje sada. Kad je neko mlad i van javnosti, ne treba ga odmah bacati lavovima. Mora malo da se navikne na sve ono što čini javno bitisanje, a mislim da on to i ne želi - rekla je JK.

Nešto ranije istakla je da je trenutno jako srećna i zadovoljna.

Moj ljubavni život je uvek intrigirao, bez obzira što nisam nikad ništa krila. Uvek sam pričala transparentno o svojim odlukama, pa makar to bile greške. Nikada se neću i nikada se nisam kajala zbog svojih odluka. Mogu da kažem da sam jako zadovoljna i srećna. A misteriozni gospodin nije misteriozan jer je iza kamere. Podrška mi je u teškom periodu, hvala mu za to. Svako ko je uz mene u najtežem trenutku je više od saradnika - izjavila je Karleuša za "Pink".

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