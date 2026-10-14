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Sloba Radanović prihvatio je sinove svoje supruge Jelene iz prvog braka. A sada je progovorio kako je prošao kroz ceo proces prihvatanja Luke i Nauma.

Naime, Sloba Radanović je istakao da za njega to nije bilo ništa neobično, s obzirom da je sličan primer imao kod kuće, te da je njegova majka takođe prihvatila dvoje dece, koje je njegov otac imao iz prvog braka.

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

- Uopšte mi nije bilo teško, ja sam to doživeo kao jedan blagoslov stvarno. Možda sam ja to poneo iz kuće, moja majka je prihvatila dva deteta mog oca. Ona ih je othranila, podigla. Možda sam ja na njenom primeru sve to doživeo i video. Oni i dan danas gledaju moju majku kao svoju majku - rekao je on i dodao:

- Meni je to apsolutno normalno, šta više ne vidim ništa vau, to je normalno i tako treba da bude. Ako si nekoga zavoleo takvog kakav jeste, onda si zavoleo sve što ide sa njim.

"Brat je imao zdravstvenih problema"

1/9 Vidi galeriju Draginja Radanović, majka Slobe Radanović Foto: ATA images, Printscreen

Otkrio je takođe da je i njegov brat bio bolestan, te da je njegova majka podnela velik žrtvu

- Moj brat je imao problema sa nogama, hvala Bogu, na kraju se to operacijama sredilo, ali to su bile komplikovane operacije.

- To su bila teška vremena, inflacije, oni su stariji od mene, sestra 10 godina, brat 12, ali odrastali su u teško doba. Gledali su da im pruže što više mogu, a uvek su imali ljubav. I sada kada sam odrastao i ja, kad pomislim na svoje detinjstvo samo su mi lepe uspomene u sećanju. Inače sam osoba, koja uvek traži pozitivno i u ljudima, kažem, to je nekako samo po sebi, kako te usmere od malena na šta se baziraš u to ćeš da odrasteš - rekao je za Adria TV.

Kurir.rs/Blic