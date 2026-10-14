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Snajka pevačice Teodore Džehverović, Adriana Kadar, čeka drugo dete sa svojim 15 godina starijim partnerom, Savom Džehverovićem. Njih dvoje su nedavno podelili lepe vesti, a sada su otkrili i pol bebe.

Naime, Adriana Kadar je objavila snimak na Instagramu koji je do samog kraja crno-bele boje. Nju i Sava je njihova ćerkica mazala bojom dok su oni imali povez preko očiju. Kada su otvorili oči videli su da je plava boja i na taj način su saznali da na svet dolazi dečak.

Snajka pevačice Teodore Džehverović, Adriana Kadar, čeka drugo dete sa svojim 15 godina starijim partnerom, Savom Džehverovićem.  Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Adriana je vrisnula i odmah skočila partneru u zagrljaj, a u opisu snimka je napisala sledeće:

- Njihova ljubav biće naše najveće bogatstvo. A ako u nečemu želimo da uspemo kao roditelji, onda je to da ih naučimo da uvek budu tu jedno za drugo. Sve je za sada u redu i nadamo se da će tako i ostati - napisala je ona.

Preselili se u Dubai

Sava Džehverović, brat pevačice Teodore Džehverović, već neko vreme sa suprugom Adrianom i ćerkom živi u Dubaiju. Par je nedavno podelio vest da su uspeli da obezbede sopstveni stan.

Novi stan porodice Džehverović ima dnevni boravak sa kuhinjom, terase, ostavu, dve spavaće sobe i dva kupatila, a Adriana je ceo prostor detaljno usnimila. Inače, terasa ima 40 metara kvadratnih koja je kao jedan stan u Beogradu.

Savo Džehverović i Adriana Kadar uživaju u zalasku sunca u pustinji Foto: Printscreen Instagram

- Kada smo prvi put ušli u ovaj stan stvarno smo bili oduševljeni, bio je lepo sređen i nadam se da ćemo ga i mi lepo srediti - izjavila je Adriana.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV