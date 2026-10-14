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Vesna Zmijanac osvrnula se na zdravstveno stanje Zorice Brunclik, ali i na dešavanja na muzičkoj sceni, a posebnu pažnju privukle su reči o njenom ljubavnom životu.

Govoreći o Zorici Brunclik, Vesna nije krila koliko joj je bilo važno da se njena koleginica oporavi.

„Molila sam se da Zorici bude dobro. Drago mi je što je bolje. Srela sam Kemiša i rekao mi je da ide nabolje“, poručila je Vesna, ističući koliko joj je drago zbog pozitivnih vesti o zdravstvenom stanju koleginice.

Vesna Zmijanac ima udvarača: „Zaljubila se!“

Osim o kolegama i aktuelnim dešavanjima, Vesna Zmijanac našla se u centru pažnje i zbog priče o ljubavi. Kako se navodi, pevačica ima udvarača koji je na putu da osvoji njeno srce, a prema tim navodima, Vesna se zaljubila.

Da li je u pitanju nova ljubavna priča koja će tek dobiti svoj epilog ili će pevačica detalje zadržati za sebe, ostaje da se vidi.

10:16 Vesna Zmijanac iskreno udvaranju i koleginicama Izvor: Kurir

O koncertima u Areni i kolegama

Vesna se osvrnula i na koncerte u Areni, naglašavajući da nije posebno pratila ko je od kolega došao, a ko nije.

Kako je istakla, Dino Merlin pojavio se nakratko jer je žurio za Nemačku, zbog čega nije stigao da se javi Aci Lukasu i Miroslavu Iliću.

Vesnine izjave ponovo su privukle pažnju javnosti, kako zbog njene brige za Zoricu Brunclik, tako i zbog priče o mogućoj novoj ljubavi u životu jedne od najpoznatijih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni.

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