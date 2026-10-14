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LAURA KONAČNO OTKRILA DA LI MRZI ANELI! Bila je iskrena: Ponekad je popljujem
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Dača Virijević i Laura Prgomet osamili su se u prostoriji gde se održava ''Radio Amnezija'' kako bi popričali o Aneli Ahmić.
- Koga ćeš ti poslati, Aneli ili Cara? - upitala je Laura.
- Vidim da je Aneli spustila tenziju sa mnom, obraća mi se i to i onda ću da vidim šta ću - rekao je Dača.
- Ja koliko god znam imati neki animozitet prema njoj, nemam nikakvu mržnju prema njoj .- rekla je Laura.
- Ona i ja imamo dugu istoriju - rekao je Dača.
Laura Prgomet Foto: Printscreen, Printscreen Pink
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- Vidiš kako nije škrta i deli pivo, iako Car njoj to zamera - rekla je Laura.
- Ja nju bolje poznajem od porodice, veruj mi. S njom ću da spustim loptu, obratila mi se i rekla za šamar - rekao je Dača.
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