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Dača Virijević i Laura Prgomet osamili su se u prostoriji gde se održava ''Radio Amnezija'' kako bi popričali o Aneli Ahmić.

- Koga ćeš ti poslati, Aneli ili Cara? - upitala je Laura.

- Vidim da je Aneli spustila tenziju sa mnom, obraća mi se i to i onda ću da vidim šta ću - rekao je Dača.

- Ja koliko god znam imati neki animozitet prema njoj, nemam nikakvu mržnju prema njoj .- rekla je Laura.

- Ona i ja imamo dugu istoriju - rekao je Dača.

Laura Prgomet Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Vidiš kako nije škrta i deli pivo, iako Car njoj to zamera - rekla je Laura.

- Ja nju bolje poznajem od porodice, veruj mi. S njom ću da spustim loptu, obratila mi se i rekla za šamar - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

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