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U emisiji ''Pitao bih za druga'', voditeljka Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su Mariju Kulić i Ljubu Pantović koje su progovorile o odnosu Filipa Cara i Aneli Ahmić.

- Šta mislite o ljubavi Cara i Aneli? - upitao je Panda.

- Car samo tera inat Maji zato što je ona sa Asminom. Maja mi je juče rekla da je gledala neki moj klip kako komentarišem Elitu 10 i dodala je: ''Oduševila si me''. Čime sam je oduševila, time što sam rekla da je Car voli najviše? Maja i Car su jedno drugom najveća ljubav, ovo je samo čist inat apsolutno jer je Maja sa Asminom - rekla je Marija.

- Šta ti misliš Ljubo? - upitao je Panda.

1/4 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Printscreen Pink

- Svaka za sebe govori da najlepša i najzgodnija, mogu da imaju svakoga, a onda počinje haos kad njihov muškarac pogleda u drugom smeru. Muškarce neću da komentarišem, ali žene šta su dopustile sebi i da se takmiče koliko će muških polnih organa promeniti? Dno dna je da spavaju s nekim da bi uterale drugom - rekla je Ljuba.

- Naravno, ali Car već godinama unazad bira dve devojke koje vode glavnu reč, a na kraju završe s Majom. Napravio je dete Aleksandri, a sad će Aneli. To su jedne guske, pričam i Miljani stalno. Ukoliko jedno dete raste bez oca i takvog istog ili sličnog oca biraš drugom detetu, šta si onda ti? - rekla je Marija.

- Aneli govori da sa Đukićem nije radila na detetu, ali sa Carom želi sve - rekla je Stejsi.

1/5 Vidi galeriju Miljana i Marija Kulić Foto: printscreen YT

- Jedino ko je u koga zaljubljen u rijalitiju jer Janjuš u Aneli i dan danas. Sandra je jedna folirantkinja koja je ušla u odnos s Janjušem jer je prošle godine nije bilo nigde - rekla je Marija.

- Đukić i Aneli su razapeti kako nisu bili u vezi, a sad niko ne komentariše Cara i nju? - upitao je Panda.

- Zato što se sudi ljudima, a ne postupcima. Meni je toliko jadno i bedno pravljenje dece u rijalitiju. Deca se ne prave da bi ljudi bila prva tema u rijalitiju - rekla je Ljuba Pantović.

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