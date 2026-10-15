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Dok mnoge javne ličnosti svoje slobodno vreme koriste za odmor, uživanje i beg od svakodnevnih obaveza, Branka Sovrlić očigledno voli da bude uključena u svaki detalj svog posla.

Ekipa Kurira provela je nekoliko dana u Sarajevu, a tokom boravka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine naišli smo na pevačicu u njenom ugostiteljskom objektu, i to u trenutku kada je imala pune ruke posla!

Na svom mestu

Branka sa suprugom ima restoran koji drži u jednoj od glavnih ulica na Baščaršiji, gde je pevačica bila posvećena sređivanju prostora. Umesto da sedi i čeka da drugi obave posao, Branka je sama nameštala tanjire, vodila računa o svakom detalju i trudila se da sve bude spremno za goste.

U njenom lokalu ništa nije prepušteno slučaju, a po načinu na koji je obavljala svoje zadatke bilo je jasno da joj je važno da se svaki gost oseća prijatno. Iako je bila usred posla, Branka nije skidala osmeh s lica. Kao i uvek, bila je sređena od glave do pete, pa je čak i dok je nameštala tanjire izgledala kao da je upravo sišla sa scene. Doterana frizura, besprekoran stajling i dobro raspoloženje bili su njen zaštitni znak i ovog puta, a pevačica je pokazala da ume da spoji eleganciju sa radnim navikama.

Sve mora da bude cakum-pakum

1/4 Vidi galeriju Pevačica vredna u svom lokalu Foto: Kurir

Međutim, ono što nas je posebno oduševilo dogodilo se u trenutku kada je primetila našu ekipu. Branka nas nije samo pozdravila već nas je odmah pozvala da joj se pridružimo na ručku! Bez mnogo razmišljanja, pokazala je onu vrstu gostoprimstva po kojoj je Sarajevo nadaleko poznato, a njen srdačan gest još jednom je potvrdio da joj kontakt s ljudima i druženje očigledno veoma prijaju.

Zna da uživa

1/5 Vidi galeriju Dama sa stilom Foto: Printscreen/Instagram, Promo

Na Baščaršiji, gde se svakodnevno smenjuju turisti, ljubitelji dobre hrane i brojni posetioci koji dolaze da osete duh starog Sarajeva, Branka je očigledno pronašla svoj kutak. Njen lokal nije samo mesto u kojem se služe gosti već i prostor o kojem, sudeći po prizoru koji smo zatekli, lično vodi računa.

Pevačica, koja je godinama prisutna na muzičkoj sceni, pokazala je da se ne oslanja samo na popularnost i ime koje je izgradila tokom karijere. Naprotiv, zatekli smo je kako obavlja svakodnevne poslove, sređuje prostor i priprema sve za goste, ne čekajući da neko drugi preuzme inicijativu.