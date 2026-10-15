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Filip Žmaher jedan je od onih pevača koji ne vole preterano da budu pod svetlima reflektora kada nisu na sceni. Dok se pojedine javne ličnosti trude da budu prisutne u medijima i privuku pažnju svakim svojim korakom, on uglavnom vodi mirniji život, daleko od očiju javnosti. Ipak, naša ekipa ovog puta imala je priliku da ga sretne u centru grada, i to tokom obavljanja svakodnevnih obaveza.

Neprepoznatljiv

Pevač je bio u društvu prijatelja, a zajedno su se uputili do policijske stanice. Bez velike pompe i želje da privlači pažnju prolaznika, Žmaher je završavao ono zbog čega je došao, pokazujući da i poznata lica, bez obzira na posao kojim se bave, imaju sasvim uobičajene obaveze koje moraju da obave.

1/5 Vidi galeriju Pevač privlači pažnju Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Iako se retko pojavljuje na javnim događajima i u medijima, Filip, kao i svi ostali građani, obavlja svoje svakodnevne dužnosti i vodi računa o obavezama koje život nosi. Ovoga puta nije bilo reči o nastupu, novoj pesmi ili susretu sa kolegama sa estrade, već o običnom danu u gradu, tokom kojeg smo ga zatekli u društvu prijatelja. Njegov odlazak do policijske stanice sam po sebi ne ukazuje na bilo kakav problem ili neprijatnost, već je reč o svakodnevnom prizoru koji može da se vidi širom grada. Ipak, budući da Žmaher nije među pevačima koji često privlače pažnju javnosti svojim privatnim životom, ovaj susret bio je prilika da ga vidimo u jednom sasvim drugačijem izdanju.

Istakao se

Dok ga publika pamti po muzici i nastupima, Filip očigledno nastoji da privatnost sačuva za sebe i da se, kada nema poslovnih obaveza, posveti stvarima koje nemaju mnogo veze sa estradom. Ovoga puta, umesto mikrofona i bine, u prvom planu bile su svakodnevne gradske obaveze, a pevač je pokazao da i život daleko od reflektora ima svoj uobičajeni ritam.