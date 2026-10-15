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Kristijan Golubović i dalje je glavna tema na Zvezdari, u ulici u kojoj se nekadašnji rijaliti učesnik uselio u deo kuće u kojem je do smrti živela njegova prijateljica Stela Savić, a koja je pod nerazjašnjenim okolnostima pronađena mrtva u ventilacionom otvoru na Lionu. Stanovnici ovog kraja, kako se priča, sve više su zabrinuti zbog dešavanja u svojoj ulici, pa su počeli da se udružuju i razmenjuju predloge o tome kako bi mogli da reše problem koji ih, tvrde, sve više opterećuje.

Svi predlažu rešenja

Golubovićev dolazak u njihov kraj doneo je skandale, tuče i intrige, zbog čeka pojedini sugrađani strahuju da bi njegovo prisustvo moglo da naruši mir na koji su navikli, zbog čega su odlučili da međusobno stupe u kontakt i zajednički razmotre šta mogu da preduzmu.

Kako se priča, stanovnici su napravili grupe na mobilnim telefonima u kojima razmenjuju informacije, fotografije, iznose svoje stavove i predlažu načine na koje bi mogli da reše ovu za njih neprijatnu situaciju. Navodno, pojedini među njima žele da pronađu zakonski način da se Golubović iseli iz komšiluka, jer ne žele da svakodnevni život njihove porodice bude praćen brigom i neizvesnošću. Posebnu zabrinutost, prema navodima jednog od komšija iz susedne ulice, izazvala je priča o noževima koji su pronađeni ispred sporne kuće. Ove informacije dodatno su uznemirile deo stanovnika, naročito roditelje koji u ovom kraju odgajaju malu decu. Majke strahuju za bezbednost svojih mališana i žele da budu sigurne da njihova deca mogu slobodno da se igraju i kreću ulicom bez bojazni od neprijatnih situacija.

Nepoželjan u kraju

1/6 Vidi galeriju Uvek u problemima Foto: Kurir, Zorana Jevtić, Kurir



- Ljudi prate, čitaju šta se piše u medijima poslednjih meseci. Zapravo od trenutka kada je Stela pronađena mrtva je nastao haos u toj ulici. Cika, dreka, vika i haos se ne stišavaju. Mi nemamo mira od tada. Upravo zbog toga pojedini stanari smatraju da više ne treba da ćute, već da bi trebalo da pronađu način da zaštite mir i sigurnost svojih porodica. U više navrata smo zvali komunalce, ali to je samo privremeno rešenje. Nama nije problem Kristijanova prošlost, nego ponašanje i skandali koji se dešavaju otkako se on tu nastanio - priča komšija Nebojša, koji se sam javio našoj redakciji.

Za sada ostaje da se vidi da li će nezadovoljni stanari svoje primedbe izneti i pred nadležnim organima i na koji način će pokušati da reše situaciju.

Tokom jučerašnjeg dana smo u više navrata pokušali da stupimo u kontakt s Kristijanom, ali na njegov broj telefona poznat redakciji se javila žena koja tvrdi da ga ne poznaje. I preko društvenih mreža gde je Golubović aktivan smo pokušali da stupimo u kontakt s nekadašnjim rijaliti učesnikom, ali nije odgovarao.

Potresna ispovest

Podsetimo, u potresnoj ispovesti Nade Pucarević proteklih dana za Kurir otkriveno je kakvu je torturu trpela od strane Golubovića.

- Trpimo muke. Upali smo u velike probleme, zdravstveno sam jako loše. Mesec dana nisam mogla da sednem. Imam dokumente da su mi na jednom mestu pokidana sva meka tkiva. Išla sam i na terapije, ali neću se oporaviti. Treba ponovo da radim skener glave jer otad imam jake glavobolje. Stradalo mi je i srce. Više nisam ista. Dala sam izjavu u policiji i tužilaštvu. Ako se nešto desi mom sinu ili meni, ako opet budem bila pretučena ili me neko ubije, znajte da je to uradio ili lično on, ili neko od njegovih prijatelja. Znate li šta mi je palo gore i od tih batina? To što je rekao da sam u incestnoj vezi sa svojim sinom. Tu bljuvotinu mu nikad neću oprostiti. Ja se samo nadam da će on da odgovara za ono što je učinio. Ne može neko da se smeje i da uživa dok neko ispašta. Mene interesuje samo pravda. Ko će meni da nadoknadi sve ovo gde smo i šta smo, moje živce, moju bolest? Imam 63 godine i autoimunu bolest. Doživotno ću snositi posledice prebijanja. Moj Filip ima samo još mene. On je pre pet godina bio životno ugrožen, a i u toku ove godine je bio dva puta u bolnici u teškom stanju. Ja Kristijanu, i pored svega, ne želim loše. Neka je on živ i zdrav svojoj deci - rekla je Nada uz suze za Kurir.