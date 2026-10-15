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Bivši NBA igrač Marko Jarić nedavno je zvanično započeo novo poslovno poglavlje. Nakon devet sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, gde je zaradio 40 miliona dolara, i kasnijeg višestrukog uvećanja svog kapitala, Jarić se pridružio timu američke kompanije „WestPac Wealth Partners“.

U firmi sa sedištem u San Dijegu Marko Jarić obavlja funkciju potpredsednika za poslovni razvoj i šefa Divizije za zabavu i sport. Kompanija se bavi pružanjem finansijskih usluga i savetovanjem klijenata o upravljanju novcem i planiranju penzije, pri čemu su im u glavnom fokusu preduzetnici, zdravstveni radnici i profesionalni sportisti. Posebno je zanimljivo to što ovu organizaciju vode ljudi poreklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a Jarić je novu dužnost zvanično naveo i na svom profilu na mreži LinkedIn.

1/11 Vidi galeriju Marko Jarić Foto: DAME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia

Oglasili se iz kompanije

Iz kompanije su tada povodom njegovog angažmana objavili zvanično saopštenje:

„Uzbuđeni smo da poželimo dobrodošlicu Marku Jariću u naš tim kao šef Divizije za zabavu i sport. Sa dinamičnom biografijom preduzetnika i veterana NBA lige u kojoj je proveo devet sezona, plus četiri godine u Evroligi, donosi bogato iskustvo i energiju u našu organizaciju. Spremite se za uzbudljive poduhvate pred nama”.

Bio u braku sa manekenkom

Pored sportskih i poslovnih dostignuća, Jarić je javnosti poznat i po dugogodišnjem braku sa svetski poznatom manekenkomAdrijanom Limom. Iako su se u medijima pojaviljivale špekulacije o razlozima njihovog razvoda, on te navode nikada nije potvrdio, ali ni demantovao.

1/5 Vidi galeriju Adrijana Lima i Marko Jarić Foto: Profimedia, Screenshot, DARA KUSHNER / INSTAR Images / Profimedia, BRJ / Backgrid USA / Profimedia

Uprkos razvodu, Jarićeva sestra Tamara ostala je u bliskim odnosima sa poznatom manekenkom. Govoreći o njihovoj komunikaciji i Adrijaninoj reakciji na njenu modnu liniju, Tamara je svojevremeno izjavila:

„Kad sam kreirala kolekciju, dok smo se malo češće družile, ona je to propratila i svidelo joj se! Bila je zaintrigirana, ispitivala me je za održivu modu, dopalo joj se to. Ne znam da li je videla celu kolekciju, ali mislim da će joj se svideti”.