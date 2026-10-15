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Pevačica Aleksandra Tadić Cipka, koja je popularnost stekla u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", novac zarađen na nastupima uložila je u luksuznu nekretninu u rodnom Šapcu. Za razliku od brojnih kolega koje su se preselile u Beograd, ona je odlučila da ostane u svom gradu, gde je uredila dom po sopstvenom ukusu.

Nakon što joj je suprug iznenada preminuo od posledica srčanog udara kada je imala samo 29 godina, pevačica je uspela da nastavi dalje i stvori oazu mira u kojoj puni baterije.

Svaki kutak pevačicinog stana pažljivo je osmišljen, a raskošni detalji, upečatljive boje i neobičan nameštaj čine ovaj prostor drugačijim od uobičajenih enterijera. Posebnu pažnju privlače zlatni elementi, koje Cipka obožava, pa ih je uklopila čak i na mestima na kojima bi ih malo ko očekivao.

U dnevnom boravku preovladavaju zelene nijanse, koje se smenjuju sa mermernim površinama i dekorativnim kamenim figurama prikupljenim na različitim putovanjima. Trpezarijom dominira veliki kristalni luster, dok je spavaća soba uređena nešto svedenije, sa modernim, visokim krevetom kao centralnim detaljem.

1/6 Vidi galeriju "BILA SAM RAZOČARANA" Cipka ogolila dušu i progovorila o učešću u Zvezdama Granda: Toliko sam se mučila... Foto: PRINTSCREEN ZG SPECIJAL/RTV PINK

Zlatna WC šolja

Ipak, najneobičniji detalji kriju se u kuhinji i kupatilu. Pevačica se odlučila za zlatnu sudoperu, a posebnu pažnju posvetila je uređenju kupatila, u kojem se, pored kade i tuš-kabine, nalaze zlatne slavine, ali i WC šolja u istoj boji.

Aleksandra nije krila da je upravo zlatna boja njen omiljeni izbor kada je reč o opremanju životnog prostora.

– Zlatno obožavam sve zato sam se potrudila da u stanu dominiraju takvi detalji, pa čak i wc šolja. Volim da pratim trendove, a to je trend u svetu tako da sam i ja tako opremila. Inače sve je italijanska keramika – objasnila je pevačica.

Foto: Printscreen/Youtube

"Žena sam za sve, sem za kuću"

Iako veoma vodi računa o izgledu svog doma, Cipka priznaje da zbog brojnih poslovnih obaveza ne stiže sama da obavlja sve kućne poslove. Kako voli urednost i insistira na tome da svaka stvar bude na svom mestu, odlučila je da angažuje pomoćnicu.

– Imam pomoćnicu, jer ja sam žena za sve sem za kuću, takav mi je posao. Glancam, imam taj poremećaj da je sve čisto i na svom mestu tako da kada ja raspremam to je strašno. Znam ja sve, ali nemam vremena. Posao ne sme i ne može da trpi – priznala je Aleksandra.

1/4 Vidi galeriju Cipka Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je, inače, prošla kroz izuzetno težak životni period nakon što joj je suprug iznenada preminuo od posledica srčanog udara. Imala je samo 29 godina kada se suočila sa velikim gubitkom.