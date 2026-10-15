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Slavlje koje je priredila Edita Aradinović bilo je u čast njene naslednice Zoi, a ona je tom prilikom objavila i fotografiju na kojoj je odevena u belo i u naručju drži naslednicu, a opis je mnoge dirnuo.

- Vole te mama i tata najviše na svetu i više od toga - napisala je Edita.

Poklon od njene prijateljice Tamamre Milutinović takođe je stigao, a ona i njena ćerka Emili maloj Zoi napisale su dirljivu čestitku.

"Drugarice, neka te gospod čuva u svom zagrljaju. A putevi da ti uvek budu posuti zvezdanom prašinom. Emili sa mamaom", stajalo je u poruci, koju je Edita objavila na mrežama

1/7 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

"Imamo sjajan odnos, radimo na tome"

Podsetimo, Edita je nedavno tokom gostovanja u jednom podkastu govorila i o odnosu sa svojim bivšim partnerom, sa kojim je nakon raskida uspela da izgradi odnos, kako bi ćerki bili dobri roditelji.

- Obzirom da sam ja imala nestabilno detinjstvo i tako težak odnos sa roditeljima, i oni između sebe. Nekako sam gotovo bila sigurna da ću nešto loše odabrati i da će moje dete patiti i samo sam bežala i kao, nisam želela da se to desi mom detetu - počela je Edita, koja je objasnila, da je ipak donela dobru odluku:

- I onda kad sam, sad ovako, iz ove perspektive, mogu da kažem, okej, nisam detetu priredila nikakvu traumu i mnogo sam srećna zbog toga - kaže i ističe da sa svojim bivšim partnerom na odnosu radi:

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović na koncertu Magla benda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Radimo na tome da možemo da dođemo do toga da imamo takav odnos, a da opet nismo zajedno, a da opet imamo dete. I da opet to dete zna sutra da je voljeno od strane majke i oca i da su i majka i otac dobro. I da otac neguje majku, jer majka onda treba da bude dobra za sebe, za dete i tako dalje - otkrila je pevačica i istakla da se njen i Nenadov odnos zasniva na iskrenosti: