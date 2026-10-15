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Lepa Brena trenutno boravi u Majamiju, gde uživa u društvu mlađeg sina Viktora Živojinovića. Njih dvoje posetili su restoran u kojem su zajedno boravili pre čak 17 godina, a Brenin naslednik odlučio je da ovaj emotivan trenutak podeli sa pratiocima na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju iz prošlosti, na kojoj sa Brenom pozira ispred jednog restorana u Majamiju, a potom je pokazao i njihov novi zajednički snimak nastao na identičnoj lokaciji.

Lepa Brena Foto: Printscreen/Instagram

Iako je između dve uspomene prošlo 17 godina, majka i sin ponovo su se našli ispred istog ulaza, a Viktor je uz objavu ostavio kratku, ali upečatljivu poruku.

– 17 godina kasnije. Dobre stvari ne treba menjati – napisao je Viktor.

Lepa Brena Foto: Printscreen/Instagram

Ovim potezom pokazao je koliko mu znače zajednički trenuci sa majkom, a fotografije predstavljaju zanimljivo poređenje nekadašnjeg i današnjeg izgleda poznate pevačice i njenog sina.

Viktor živi u stanu vrednom 700.000 evra

Najmlađi sin Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića već neko vreme vodi samostalan život, nakon što je porodičnu vilu na Bežanijskoj kosi zamenio luksuznom nekretninom u Novom Beogradu.

Kako je Kurir ranije pisao, Viktorov stan prostire se na 140 kvadratnih metara, nalazi se na 40. spratu jedne stambene zgrade, a njegova vrednost procenjuje se na oko 700.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Ovde živi Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instagram

Brenin naslednik svojevremeno je na društvenim mrežama pokazao delove enterijera, ali i impresivan pogled koji se pruža iz njegovog doma.

Prostrana dnevna soba opremljena je velikom garniturom, dok zidove krase umetnička dela. Enterijer je uređen u modernom stilu, a posebnu draž nekretnini daje pogled na grad sa velike visine.