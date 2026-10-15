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Aneli Ahmić i Filip Car nakon mnoštvo svađa i pomirenja rešili su da zaopaju ratne sekire i uplove u mirnu luku.

Priznali su jedan drugom emocije i otkrili da je ova njihova ljubav jača od svih do sada.

"Luda sam za tobom"

- Luda sam za tobom, pa evo, luda sam za tobom. Sad sam stvarno luda. Nekada sam mislila da sam najviše volela Janjuša, ali sada to više nema istu težinu. Kada ti se desi nešto jače, sve prethodno postane drugačije – rekla je Aneli.

- I ja te razumem. Za pet godina mi se nije desila takva zaljubljenost, a sada mi se s tobom desila još jača – rekao je Car.

- Upravo tako. Zato te razumem kada pričaš o Dalili. Znam kako je kada ti se desi neko zbog koga zaboraviš sve prethodne odnose. Osećam da je ovo između nas mnogo jače – dodala je Aneli.

"Ova zaljubljenost je jača"

- I ja osećam da je ova zaljubljenost jača. Kada smo zajedno, razmišljam o nama i o tome šta imamo – rekao je Car.

- Ne želim da se svađamo, da se vređamo i da radimo stvari koje smetaju jedno drugom. Želim da imamo dobar odnos i da uspemo da izguramo sve što nas ovde čeka – rekla je Aneli.

- Voleo bih da smo svi u dobrim odnosima, da nema svađa i da možemo normalno da funkcionišemo. Voleo bih da sam kod kuće, sa porodicom, ali takav je život. Ne može sve da bude bajno i sjajno – rekao je Car.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

"Ja samo želim da budemo dobro"

- Kada ti se desi nešto jače, shvatiš da ono što si ranije osećao više nema istu težinu. Zato sada razumem i tebe i sve kroz šta prolaziš – rekla je Aneli.

- Ljudi ovde stalno komentarišu naše odnose, ali da nema ovakvih priča, mnogi ne bi imali o čemu da pričaju. Zato treba da se fokusiramo na nas i da ne dozvolimo drugima da nam pokvare odnos – rekao je Car.

- Svi pokušavaju da komentarišu naš odnos, a ja samo želim da budemo dobro. Znam šta osećam i znam da je ova zaljubljenost drugačija od svih prethodnih – rekla je Aneli.